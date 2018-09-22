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Тамбов посетил народный артист СССР Василий Лановой
Сегодня, 07:26
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На сцене драмтеатра в Тамбове с авторской программой «Спасибо за верность, потомки» выступил народный артист СССР Василий Лановой. Концерт собрал полный зал участников всех возрастов и профессий. Сотни тысяч жителей области сражались на фронте, в партизанских отрядах, ковали победу в тылу.
- Самое главное, на мой взгляд, о чём должны помнить молодые ребята - наша история, наша культура, российские традиции, - отметил Василий Лановой.
Фото Алексея Бучнева
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