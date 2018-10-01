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На Покровской ярмарке приготовят похлебку по-тамбовски
Сегодня, 07:47
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С 12 по 14 октября в Тамбове пройдет традиционная Покровская ярмарка. Гостей ярмарки ждет насыщенная программа. Традиционно, проведут конкурс по оформлению ярмарочных площадок, и в этом году его тематика - «Легенды Тамбовского края».
Приготовили организаторы и новинки: это фермерский рынок «Студенецкий базар», несколько обновленных площадок, а также кулинарный поединок «Похлебка по-тамбовски».
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