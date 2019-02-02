Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти Комментариев: 0



В редакцию ИА «Тамбов-информ» обратился сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Гаврилов Владимир, который подробно рассказал и представил документы о своей истории взаимодействия с коммерческими фирмами, которые ранее возглавлял ныне высокопоставленный руководитель «ГУП РК Крымавтодор» Кривенко Дмитрий Анатольевич.



«На основании предварительного расследования, учета и сбора доказательств, опроса пострадавших руководителей организаций мы можем предполагать, что в действиях господина Кривенко Д.А. усматриваются нарушения российского законодательства. По мнению отдельных хозяйствующих субъектов Кривенко Д.А совершал уголовно наказуемых преступлений в бытность, когда руководил коммерческими структурами», - считает Гаврилов Владимир.



В поддержку своей позиции сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей приводит следующие доводы.



В 2005-2008 году Д.Кривенко был заместителем генерального директора ООО «Интердорстрой» - по результатам «эффективной» управленческой деятельности опытного хозяйственника и между прочим кандидата наук компания была признана банкротом.



1) В 2008-20014 году герой нашего времени был генеральным директором ООО «Инждорстрой» - итог-компания также стала банкротом.



2) Еще одна вишенка на торте компания ООО «Инждорсервис», где эффективный менеджер Кривенко был учредителем тоже чудесным образом обанкротилась.



В качестве живительной силы примера и чтобы не быть голословными, приведем пару фактов установленных нами в ходе предварительного расследования. В нашем распоряжении находится документ - «Протокол №2 собрания кредиторов ООО «Инждорстрой». Напомним, что данную контору возглавлял герой нашего расследования господин Кривенко. Не будем утомлять представителей прогрессивной общественности юридической казуистикой заострим лишь внимание на том, что во время собрания выступила конкурсный управляющий Денисенко Л.В. которая предложила включить в повестку дня 2 вопроса.



1) О привлечении должника – Кривенко Д.А. к субсидиарной ответственности по факту привлечения убытков должнику на сумму 94 миллиона рублей!



2) О необходимости заявления требований о взыскании с господина Кривенко (в пользу должников) убытков на сумму 14 миллионов руб. в связи с обналичиваем Кривенко Д.А. в свою пользу простого векселя ВФ-6065.



Кроме того, во время банкротства ООО «Инждорстрой» в суд поступило заявление конкурсного кредитора ООО «Тамбовагропромдорстрой» о привлечении контролирующих должника лиц – Кривенко Д.А. и Кривенко Л.А. к субсидиарной ответственности, но уже по другим эпизодам. Размер субсидиарной ответственности составил 92 млн. руб. Кстати, недавно законодатель существенно усилил ответственность контролирующих должника лиц, более детально регламентировал процессуальный порядок, теперь можно привлекать к субсидиарной ответственности даже после завершения процедуры банкротства.

Не менее любопытная ситуация складывалась с банкротством ООО «Инждорсервис». ООО «Дорожно-строительная компания-55» пыталась инициировать взыскание с генерального директора ООО «Инждорсервис» Д.А. Кривенко убытков в размере 13,25 млн. руб. по эпизоду фиктивных хозяйственных отношений с ООО «Агроснаб», которая была ликвидирована и взыскать с нее долги не представлялось возможным. Д.А. Кривенко с целью вывода денежных средств заключал фиктивные сделки с фирмами однодневками, в том числе с ООО «ТрастПлюс» в размере 3 млн. руб., ООО «Трансферт-Эксперт» на 12,5 млн. руб. и многие другие факты.



ООО «Дорожно-строительная компания-55» предлагало обратиться в правоохранительные органы о проведении в отношении генерального директора ООО «Инждорсервис» Д.А. Кривенко проверки на предмет преднамеренного банкротства ООО «Инждорсервис» в связи с созданием до возбуждения процедуры банкротства кредиторской задолженности в сумме более 100 млн. руб. Кроме того, была попытка инициирования обращения в адрес СК РФ по факту фальсификаций доказательств и многие другие факты «эффективности» деятельности Д.А. Кривенко.



«В совокупности добропорядочные организации недосчитались сотни миллионов рублей. Схема простая, но действенная, по мнению специалистов, до процедуры банкротства создается фиктивная кредиторская задолженность, через «липовые компании» выводятся активы. Таким образом, руководитель в сговоре с другими участниками схемы выводит средства, тем самым кидает добропорядочных кредиторов, к примеру, ООО «Дорожно-строительная компания-55» и диктует свои правила игры уже в ходе конкурсного производства, допустим блокируя обращения в правоохранительные органы или привлечение к субсидиарной ответственности. В этой схеме, принимает участие конкурсный управляющий, кстати, которого привлекали к ответственности за нарушения норм законодательства при банкротстве ООО «Инждорсервис», - отмечает Гаврилов Владимир.



С учетом такого яркого бэкграунда остается загадкой как такой человек возглавляет стратегическое предприятие в стратегическом регионе РФ? Кстати, пресс-служба «ОНФ» по Крыму распространила заявление, в котором утверждает, что республика остается одним из лидеров по количеству плохих дорог. Кроме того «ОНФ» утверждает, что низкие объёмы восстановления асфальта свидетельствуют о явных недоработках профильных служб. В Тамбовской области за последнее время сотрудники правоохранительных органов задержали или уже привлекли к ответственности многих высокопоставленных чиновников, как на уровне глав органов местного самоуправления, так и в администрации региона. Да и в целом федеральная повестка говорит о том, что началась масштабная зачистка органов власти от засилья криминальных элементов, последний яркий пример задержание сенатора Рауфа Арашукова.В редакцию ИА «Тамбов-информ» обратился сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Гаврилов Владимир, который подробно рассказал и представил документы о своей истории взаимодействия с коммерческими фирмами, которые ранее возглавлял ныне высокопоставленный руководитель «ГУП РК Крымавтодор» Кривенко Дмитрий Анатольевич.«На основании предварительного расследования, учета и сбора доказательств, опроса пострадавших руководителей организаций мы можем предполагать, что в действиях господина Кривенко Д.А. усматриваются нарушения российского законодательства. По мнению отдельных хозяйствующих субъектов Кривенко Д.А совершал уголовно наказуемых преступлений в бытность, когда руководил коммерческими структурами», - считает Гаврилов Владимир.В поддержку своей позиции сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей приводит следующие доводы.В 2005-2008 году Д.Кривенко был заместителем генерального директора ООО «Интердорстрой» - по результатам «эффективной» управленческой деятельности опытного хозяйственника и между прочим кандидата наук компания была признана банкротом.1) В 2008-20014 году герой нашего времени был генеральным директором ООО «Инждорстрой» - итог-компания также стала банкротом.2) Еще одна вишенка на торте компания ООО «Инждорсервис», где эффективный менеджер Кривенко был учредителем тоже чудесным образом обанкротилась.В качестве живительной силы примера и чтобы не быть голословными, приведем пару фактов установленных нами в ходе предварительного расследования. В нашем распоряжении находится документ - «Протокол №2 собрания кредиторов ООО «Инждорстрой». Напомним, что данную контору возглавлял герой нашего расследования господин Кривенко. Не будем утомлять представителей прогрессивной общественности юридической казуистикой заострим лишь внимание на том, что во время собрания выступила конкурсный управляющий Денисенко Л.В. которая предложила включить в повестку дня 2 вопроса.1) О привлечении должника – Кривенко Д.А. к субсидиарной ответственности по факту привлечения убытков должнику на сумму 94 миллиона рублей!2) О необходимости заявления требований о взыскании с господина Кривенко (в пользу должников) убытков на сумму 14 миллионов руб. в связи с обналичиваем Кривенко Д.А. в свою пользу простого векселя ВФ-6065.Кроме того, во время банкротства ООО «Инждорстрой» в суд поступило заявление конкурсного кредитора ООО «Тамбовагропромдорстрой» о привлечении контролирующих должника лиц – Кривенко Д.А. и Кривенко Л.А. к субсидиарной ответственности, но уже по другим эпизодам. Размер субсидиарной ответственности составил 92 млн. руб. Кстати, недавно законодатель существенно усилил ответственность контролирующих должника лиц, более детально регламентировал процессуальный порядок, теперь можно привлекать к субсидиарной ответственности даже после завершения процедуры банкротства.Не менее любопытная ситуация складывалась с банкротством ООО «Инждорсервис». ООО «Дорожно-строительная компания-55» пыталась инициировать взыскание с генерального директора ООО «Инждорсервис» Д.А. Кривенко убытков в размере 13,25 млн. руб. по эпизоду фиктивных хозяйственных отношений с ООО «Агроснаб», которая была ликвидирована и взыскать с нее долги не представлялось возможным. Д.А. Кривенко с целью вывода денежных средств заключал фиктивные сделки с фирмами однодневками, в том числе с ООО «ТрастПлюс» в размере 3 млн. руб., ООО «Трансферт-Эксперт» на 12,5 млн. руб. и многие другие факты.ООО «Дорожно-строительная компания-55» предлагало обратиться в правоохранительные органы о проведении в отношении генерального директора ООО «Инждорсервис» Д.А. Кривенко проверки на предмет преднамеренного банкротства ООО «Инждорсервис» в связи с созданием до возбуждения процедуры банкротства кредиторской задолженности в сумме более 100 млн. руб. Кроме того, была попытка инициирования обращения в адрес СК РФ по факту фальсификаций доказательств и многие другие факты «эффективности» деятельности Д.А. Кривенко.«В совокупности добропорядочные организации недосчитались сотни миллионов рублей. Схема простая, но действенная, по мнению специалистов, до процедуры банкротства создается фиктивная кредиторская задолженность, через «липовые компании» выводятся активы. Таким образом, руководитель в сговоре с другими участниками схемы выводит средства, тем самым кидает добропорядочных кредиторов, к примеру, ООО «Дорожно-строительная компания-55» и диктует свои правила игры уже в ходе конкурсного производства, допустим блокируя обращения в правоохранительные органы или привлечение к субсидиарной ответственности. В этой схеме, принимает участие конкурсный управляющий, кстати, которого привлекали к ответственности за нарушения норм законодательства при банкротстве ООО «Инждорсервис», - отмечает Гаврилов Владимир.С учетом такого яркого бэкграунда остается загадкой как такой человек возглавляет стратегическое предприятие в стратегическом регионе РФ? Кстати, пресс-служба «ОНФ» по Крыму распространила заявление, в котором утверждает, что республика остается одним из лидеров по количеству плохих дорог. Кроме того «ОНФ» утверждает, что низкие объёмы восстановления асфальта свидетельствуют о явных недоработках профильных служб.



