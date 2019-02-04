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ООО «СК Жупиков» - не благотворительная организация
Сегодня, 08:56
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За последние годы в Тамбовской области сложилась катастрофическая ситуация с обманутыми дольщиками. Как отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров только в Тамбове десятки замороженных объектов в сфере долевого строительства, десятки возбужденных уголовных дел по фактам мошенничества. «Ул. Московская, 30а, ул. Коммунальная, 46, ул. Рылеева, 46, л. Карла Маркса, 165а, ул. Чичерина, 7, ул. Киквидзе, 77Б, ул. Интернациональная, 69А, корпус 1 и 2, ул. Кавказская, 1б и список проблемных домов можно продолжать. Получается, что региональные и местные чиновники не в силах поступательно справится с этой проблемой?», - задается вопросом депутат Александров.
Любопытным вариантом является решение проблемы по ул. Карла Маркса, 165а, когда «Строительная компания Жупиков», которой поручено решить проблему с предоставлением жилья дольщикам предлагает доплатить за квартиры в собственном жилом комплексе. Согласно достигнутым с ООО «АИЖК Строй» договоренностям взамен жилого помещения, находящегося в проблемном объекте, дольщикам должна быть предоставлена квартира в черте города.
«Генеральным директором ООО "Строительная компания Жупиков" А.А. Каргановым в ходе личного приема 5 февраля 2019 года озвучено мнение: «А что, у вас нет таких денег? Мы не благотворительная организация. Мы и так помогаем снять социальную напряженность».
Данная позиция ООО «Строительная компания Жупиков» не способствует реализации Вашего личного приоритета решения проблемы объектов незавершенного жилищного строительства и может характеризовать ООО «Строительная компания Жупиков» в качестве застройщика с небезупречной деловой репутацией», - пишет в своем обращении в адрес главы администрации Тамбовской области Алексей Невзоров.
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