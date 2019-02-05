Платежки тамбовчан разоряют людей Комментариев: 0



Даже тамбовский губернатор Александр Никитин решил раскритиковать все ответственные структуры за халатное отношение к своим обязанностям. Он призвал руководителей управляющих компаний, профильных организаций навести порядок в своей работе и объяснить жителям Тамбова, почему в январских платежках значатся такие суммы.



- Отвечать будете соответственно за все грубейшие нарушения в работе. Там, где необходимо, нужно сделать пересчеты и успокоить людей, - подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.



У многих жителей Тамбова в январских платежках значатся две графы за отопление. В связи с ростом тарифа, одна сумма была начислена за десять дней декабря, другая – за январь. Кроме того, пришли новые расчеты за вывоз мусора. С 1 января услуга по сбору и вывозу ТКО перешла из состава жилищных услуг в состав коммунальных. В многоквартирных домах Тамбова плата с одного человека составила 116,06 рубля при нормативе накопления 0,2 кубометра. В индивидуальном жилом доме – 133,47 рубля с человека при нормативе накопления 0,23 кубометра. Последнюю неделю Тамбов будоражит вопрос размера квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые получили тамбовчане. Например, плата с одного человека за вывоз мусора в индивидуальном жилом доме составляет 133,47 рубля с человека. Это означает, что в январе семья из трех человек заплатит за вывоз мусора 400 рублей. В декабре семья из трех человек платила за вывоз мусора 278 рублей.Даже тамбовский губернатор Александр Никитин решил раскритиковать все ответственные структуры за халатное отношение к своим обязанностям. Он призвал руководителей управляющих компаний, профильных организаций навести порядок в своей работе и объяснить жителям Тамбова, почему в январских платежках значатся такие суммы.- Отвечать будете соответственно за все грубейшие нарушения в работе. Там, где необходимо, нужно сделать пересчеты и успокоить людей, - подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.У многих жителей Тамбова в январских платежках значатся две графы за отопление. В связи с ростом тарифа, одна сумма была начислена за десять дней декабря, другая – за январь. Кроме того, пришли новые расчеты за вывоз мусора. С 1 января услуга по сбору и вывозу ТКО перешла из состава жилищных услуг в состав коммунальных. В многоквартирных домах Тамбова плата с одного человека составила 116,06 рубля при нормативе накопления 0,2 кубометра. В индивидуальном жилом доме – 133,47 рубля с человека при нормативе накопления 0,23 кубометра.



