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Строительная отрасль рухнула почти на 20%
Сегодня, 07:37
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В 2018 году предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности действующих на территории Тамбовской области выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство», на 29,2 млрд. рублей, что меньше 2017 г. на 18,8% (в сопоставимых ценах), - сообщает Тамбовстат.
По прогнозным оценкам руководителей в I квартале 2019 г. сохранение объемов работ на уровне предыдущего квартала в Тамбовской области ожидают 48% опрошенных руководителей, как и в IV квартале 2018 г., увеличение объемов работ – 22%, против 20%, уменьшение – 29%, против 32%.
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