Отправленный в отставку Александр Щербаков пошел на повышение Комментариев: 0



Напомним, что 23 декабря 2018 г. в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области прошел митинг против реконструкции мусорного полигона «Бастион», организаторами акции выступили лидеры общественного мнения. В публичном мероприятии приняло участие около 3 тысяч местных жителей. Участники митинга потребовали: закрыть полигон ТКО «Бастион», провести его рекультивацию, отправить в отставку главу Никифоровского района А.Р. Щербакова, который проигнорировал позицию местных жителей в вопросе деятельности полигона.



Для купирования протестных настроений в день проведения митинга 23 декабря 2018 г. администрация организовала на центральной площади р.п. Дмитриевка альтернативное мероприятие - театрализованное представление «Сверкай огнями елочка!», посвященное открытию главной елки района с участием А.Р. Щербакова, что усилило негативную реакцию местных жителей к районной власти.



«За всё приходится отвечать. Виноваты все: и с себя я эту ответственность не снимаю. Но, конечно, в первую очередь, виновато муниципальное руководство», - ранее заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по ситуации с мусорным полигоном в районе.



Главой Никифоровского района Александр Щербаков был назначен в ноябре 2015 года, когда он заступил на эту должность, отвечая на вопрос местной газете, каким бы вы хотели видеть район через 5 лет, он ответил следующее: «Достойная заработная плата, хорошие дороги, регулярный пассажирский транспорт, качественное и доступное здравоохранение и образование. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый житель района гордился нашей малой родиной. По крайней мере, со своей стороны, вместе с командой я приложу максимум усилий».



Жители Никифоровского района после новости о повышении своего бывшего главы района крайне возмущены, считают, что такому человеку негоже занимать высокие посты на государственной службе, но наверно администрации области, которая его назначила виднее. Исполняющим обязанности начальника управления государственного строительного надзора Тамбовской области назначен - Александр Щербаков, который ранее был вынужден уйти в отставку с поста руководителя муниципального образования после массовых акций протеста в Никифоровском районе.Напомним, что 23 декабря 2018 г. в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области прошел митинг против реконструкции мусорного полигона «Бастион», организаторами акции выступили лидеры общественного мнения. В публичном мероприятии приняло участие около 3 тысяч местных жителей. Участники митинга потребовали: закрыть полигон ТКО «Бастион», провести его рекультивацию, отправить в отставку главу Никифоровского района А.Р. Щербакова, который проигнорировал позицию местных жителей в вопросе деятельности полигона.Для купирования протестных настроений в день проведения митинга 23 декабря 2018 г. администрация организовала на центральной площади р.п. Дмитриевка альтернативное мероприятие - театрализованное представление «Сверкай огнями елочка!», посвященное открытию главной елки района с участием А.Р. Щербакова, что усилило негативную реакцию местных жителей к районной власти.«За всё приходится отвечать. Виноваты все: и с себя я эту ответственность не снимаю. Но, конечно, в первую очередь, виновато муниципальное руководство», - ранее заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по ситуации с мусорным полигоном в районе.Главой Никифоровского района Александр Щербаков был назначен в ноябре 2015 года, когда он заступил на эту должность, отвечая на вопрос местной газете, каким бы вы хотели видеть район через 5 лет, он ответил следующее: «Достойная заработная плата, хорошие дороги, регулярный пассажирский транспорт, качественное и доступное здравоохранение и образование. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый житель района гордился нашей малой родиной. По крайней мере, со своей стороны, вместе с командой я приложу максимум усилий».Жители Никифоровского района после новости о повышении своего бывшего главы района крайне возмущены, считают, что такому человеку негоже занимать высокие посты на государственной службе, но наверно администрации области, которая его назначила виднее.



