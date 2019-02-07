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Отправленный в отставку Александр Щербаков пошел на повышение
Сегодня, 14:50
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Исполняющим обязанности начальника управления государственного строительного надзора Тамбовской области назначен - Александр Щербаков, который ранее был вынужден уйти в отставку с поста руководителя муниципального образования после массовых акций протеста в Никифоровском районе.
Напомним, что 23 декабря 2018 г. в р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области прошел митинг против реконструкции мусорного полигона «Бастион», организаторами акции выступили лидеры общественного мнения. В публичном мероприятии приняло участие около 3 тысяч местных жителей. Участники митинга потребовали: закрыть полигон ТКО «Бастион», провести его рекультивацию, отправить в отставку главу Никифоровского района А.Р. Щербакова, который проигнорировал позицию местных жителей в вопросе деятельности полигона.
Для купирования протестных настроений в день проведения митинга 23 декабря 2018 г. администрация организовала на центральной площади р.п. Дмитриевка альтернативное мероприятие - театрализованное представление «Сверкай огнями елочка!», посвященное открытию главной елки района с участием А.Р. Щербакова, что усилило негативную реакцию местных жителей к районной власти.
«За всё приходится отвечать. Виноваты все: и с себя я эту ответственность не снимаю. Но, конечно, в первую очередь, виновато муниципальное руководство», - ранее заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по ситуации с мусорным полигоном в районе.
Главой Никифоровского района Александр Щербаков был назначен в ноябре 2015 года, когда он заступил на эту должность, отвечая на вопрос местной газете, каким бы вы хотели видеть район через 5 лет, он ответил следующее: «Достойная заработная плата, хорошие дороги, регулярный пассажирский транспорт, качественное и доступное здравоохранение и образование. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый житель района гордился нашей малой родиной. По крайней мере, со своей стороны, вместе с командой я приложу максимум усилий».
Жители Никифоровского района после новости о повышении своего бывшего главы района крайне возмущены, считают, что такому человеку негоже занимать высокие посты на государственной службе, но наверно администрации области, которая его назначила виднее.
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