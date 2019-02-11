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Александр Никитин: «Немедленно должны прекратить работу»
11 февраля 2019
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил главе города Тамбова Сергею Чеботарёву принять меры дисциплинарного воздействия к сотрудникам администрации курирующих сферу ЖКХ, которые допустили резкий рост тарифов за услуги ЖКХ.
«Главе города сказал, что люди, которые курируют сферу ЖКХ… немедленно должны прекратить работу. Посмотрим, насколько он выполняет мое решение», — заявил Александр Никитин.
Вопросы работы управляющих компаний курирует жилищный комитет администрации города Тамбова. Напомним, что последнее время Тамбов будоражит вопрос размера квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые получили жители областного центра. Губернатор призвал руководителей управляющих компаний, профильных организаций навести порядок в своей работе и объяснить жителям Тамбова, почему в январских платежках значатся такие суммы.
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