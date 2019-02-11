Горожане призывают депутатов к исполнению своих обещаний Комментариев: 0



По поручению главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина ООО «АИЖК Строй» и ООО «Строительная компания Жупиков» занялись расселением дома по ул. Карла Маркса, 165а. Уже на этапе заключения договора оказалось, что ООО «Строительная компания Жупиков» готова предоставить жилье в пригороде города, но с доплатой. Ранее ни о какой доплате речи, не шло, что возмутило собственников.



В этой ситуации собственники в очередной раз обратились к главе администрации области, но до настоящего времени решение проблемы не последовало. «Являются ли своевременными отчеты, Александра Никитина Президенту РФ и Полномочному представителю Президента РФ в ЦФО о приоритетном характере решения жилищных вопросов в регионе, в том числе вопросов долгостроев? Не убежден», - задается вопросом Алексей Невзоров один из собственников жилья по ул. К. Маркса, 165а.



Проблемная ситуация длится не первый год. Кстати кандидаты в депутаты Тамбовской областной Думы от партии «Единая Россия» еще в 2015 году обещали решить этот проблемный вопрос, прошло более трех лет горожане призывают избранных депутатов к исполнению своих обещаний. По 25 одномандатному избирательному округу был избран кандидат от партии «Единая Россия» Денис Илларионов, который не стал указывать во время выборов судимость за наркотики, сославшись на то, что размер наркотиков, за которые он был осужден, в настоящее время декриминализован. История с расселением жилого многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, 165а набирает новые обороты. Изначально планировалось, что на месте старого дома будет возведен новый объект, а жильцы получат равнозначное жилье, неоднократно проходили совещания на самом высоком уровне.По поручению главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина ООО «АИЖК Строй» и ООО «Строительная компания Жупиков» занялись расселением дома по ул. Карла Маркса, 165а. Уже на этапе заключения договора оказалось, что ООО «Строительная компания Жупиков» готова предоставить жилье в пригороде города, но с доплатой. Ранее ни о какой доплате речи, не шло, что возмутило собственников.В этой ситуации собственники в очередной раз обратились к главе администрации области, но до настоящего времени решение проблемы не последовало. «Являются ли своевременными отчеты, Александра Никитина Президенту РФ и Полномочному представителю Президента РФ в ЦФО о приоритетном характере решения жилищных вопросов в регионе, в том числе вопросов долгостроев? Не убежден», - задается вопросом Алексей Невзоров один из собственников жилья по ул. К. Маркса, 165а.Проблемная ситуация длится не первый год. Кстати кандидаты в депутаты Тамбовской областной Думы от партии «Единая Россия» еще в 2015 году обещали решить этот проблемный вопрос, прошло более трех лет горожане призывают избранных депутатов к исполнению своих обещаний. По 25 одномандатному избирательному округу был избран кандидат от партии «Единая Россия» Денис Илларионов, который не стал указывать во время выборов судимость за наркотики, сославшись на то, что размер наркотиков, за которые он был осужден, в настоящее время декриминализован.



