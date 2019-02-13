Тамбовчанин в тюремной робе не докричался до губернатора

В Интернете появилось видео одиночного пикета у администрации Тамбовской области. На кадрах видно, как мужчина в тюремной робе пришел вместе с сохой к тамбовскому белому дому и пытается докричаться до губернатора.
В беседе с начальником отдела по работе с обращениями граждан тамбовчанин рассказал, что неоднократно записывался на прием к представителям исполнительной власти региона, но всякий раз встречи срывались.
Что же это значит? Почему тамбовчанин с плугом был одет в тюремную робу? Некоторые увидели в этом символ нового закабаления крестьян, поворота к рабству в отдельно взятом региональном политическом режиме, катастрофического снижения уровня жизни.
14 февраля в Воронеже ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела круглый стол по теме: «Борьба с махинациями в сфере дорожного строительства». В мероприятии приняли участие представители: СМИ Воронежской и Тамбовской области, политических партий, члены торгово-промышленной палаты,
В Интернете появилось видео одиночного пикета у администрации Тамбовской области. На кадрах видно, как мужчина в тюремной робе пришел вместе с плугом к тамбовскому белому дому и пытается докричаться до губернатора.
Тамбовстат признал снижение реальных доходов населения. В Тамбовской области в ноябре 2018 года в сравнении с ноябрем 2017 года реальные денежные доходы на душу населения снизились на 3,1%, в сравнении с октябрем 2018 г. - на 3,5%
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в правительство, однако еще требуется согласовать его с федеральными органами исполнительной власти.
Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова вместе с другими службами провели рейд проверки санкционированных мест торговли, в том числе на улицах Ивана Франко и Чичканова.
Прокуратурой Советского района города Тамбова проведена проверка детских садов по вопросу соблюдения Правил благоустройства и содержания территорий в рамках своевременного удаления наледей с крыш зданий.
Тамбовская пенсионерка перевела мошенникам 754 тысячи рублей. Полицейским сообщили сотрудники банка, что пожилая женщина уже в течение нескольких дней переводит на неизвестные счета крупные суммы денег.
За 2018 год объем ипотечных жилищных кредитов в Тамбовской области достиг 15 млрд рублей. По итогам 2018 года в Тамбовской области выдано 8605 ипотечных жилищных кредита. Это на 56% или в 1,4 раза больше, чем за 2017 год.
Согласно опубликованной министерством финансов РФ информацией о государственном долге за 2018 год, регионам Черноземья удалось сократить задолженность перед банками, держателями облигаций и федеральным бюджетом, - сообщает «Ъ».
В распоряжении «Дождя» оказалась аудиозапись, на которой предположительно глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, просит прокурора «согласовать» передачу в суд уголовного дела о клевете в его адрес.