В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с махинациями в дорожном строительстве 0 14 февраля в Воронеже ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела круглый стол по теме: «Борьба с махинациями в сфере дорожного строительства». В мероприятии приняли участие представители: СМИ Воронежской и Тамбовской области, политических партий, члены торгово-промышленной палаты,

Тамбовчанин в тюремной робе не докричался до губернатора 0 В Интернете появилось видео одиночного пикета у администрации Тамбовской области. На кадрах видно, как мужчина в тюремной робе пришел вместе с плугом к тамбовскому белому дому и пытается докричаться до губернатора.

Тамбовстат признал снижение реальных доходов населения 0 Тамбовстат признал снижение реальных доходов населения. В Тамбовской области в ноябре 2018 года в сравнении с ноябрем 2017 года реальные денежные доходы на душу населения снизились на 3,1%, в сравнении с октябрем 2018 г. - на 3,5%

Алкоголь будут продавать с 21 года 0 Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в правительство, однако еще требуется согласовать его с федеральными органами исполнительной власти.

Замороженные пласты рыбы лежали прямо на земле 0 Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова вместе с другими службами провели рейд проверки санкционированных мест торговли, в том числе на улицах Ивана Франко и Чичканова.

Должностных лиц детсадов привлекут за наледь на крышах 0 Прокуратурой Советского района города Тамбова проведена проверка детских садов по вопросу соблюдения Правил благоустройства и содержания территорий в рамках своевременного удаления наледей с крыш зданий.

Пенсионерка отдала мошенникам 754 тысячи рублей 0 Тамбовская пенсионерка перевела мошенникам 754 тысячи рублей. Полицейским сообщили сотрудники банка, что пожилая женщина уже в течение нескольких дней переводит на неизвестные счета крупные суммы денег.

Тамбовчане взяли ипотечных кредитов на 15 млрд рублей 0 За 2018 год объем ипотечных жилищных кредитов в Тамбовской области достиг 15 млрд рублей. По итогам 2018 года в Тамбовской области выдано 8605 ипотечных жилищных кредита. Это на 56% или в 1,4 раза больше, чем за 2017 год.

«Пигмент» продает на Запад октаноповышающую присадку 0 Тамбовское ПАО «Пигмент» продает на Запад попавшую под запрет в России октаноповышающую присадку ММА (используется при производстве бензина).

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг 0 Согласно опубликованной министерством финансов РФ информацией о государственном долге за 2018 год, регионам Черноземья удалось сократить задолженность перед банками, держателями облигаций и федеральным бюджетом, - сообщает «Ъ».

672,1 млн. рублей выделили на модернизацию трассы «Каспий» 0 672,1 млн. рублей выделили на установку объектов для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе Р-22 «Каспий» на участке в Тамбовской области.

В драмтеатре открывается новая сценическая площадка 0 В Тамбовском драматическом театре откроется камерная сцена, как считает, директор учреждения Петр Куликов, это значимое событие, которое, несомненно, впишется в историю тамбовского театра.

В Тамбове собирают деньги для детей больных раком 0 Сотрудники тамбовского регионального отделения Российского Детского фонда провели брифинг накануне Международного дня детей, больных раком, который отмечается во всём мире 15 февраля.

Торговля алкоголем приблизится к школам 0 Минпромторг направил в правительство очередной вариант проекта постановления правительства о «радиусах трезвости». Речь о территориях, прилегающих к зданиям, где запрещена торговля алкоголем.

Берег реки в Мичуринске превратили в мусорную свалку 0 На неофициальный сайт губернатора Александра Никитина поступило новое сообщение о печальной экологической ситуации в Мичуринске. Берег реки Лесной Воронеж превратили в свалку ТКО.

Иногда просьбы губернаторов вызывают нешуточный резонанс 0 Тамбовский губернатор Александр Никитин попросил прокурора передать в суд дело местного журналиста Савончека.

Велосипедист чудом выжил после столкновения с автобусом 0 В 12 февраля в Уваровском районе водитель автобуса ПАЗ сбил велосипедиста, мужчину 1971 года рождения, управляющего велосипедом "Стелс" и движущегося в попутном направлении.

В Тамбове открыли мемориал воинам-интернационалистам 0 В Тамбове по ул. Мичуринская в районе корпуса ТГТУ торжественно был открыт мемориал воинам-интернационалистам, которые проходили службу в республике Афганистан.

В Тамбове создали очередную префектуру 0 В школе №24 города Тамбова прошло собрание 108 жителей избирательного округа №7, где большинством голосов было принято решение о создание префектуры «Мичуринская».

В Тамбовской области возможен ураганный ветер 0 Управление МЧС по Тамбовской области предупреждает, что сегодня на территории нашей области ожидаются неблагоприятные погодные условия – осадки в виде мокрого снега, шквалистый ветер до 20 м/с.