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Практически на территории сквера планируют построить многоэтажку
Сегодня, 17:33
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В конце прошлого года на территории бывшей хоккейной коробки по ул. Володарского, 39 в Тамбове открыли новый сквер, на него было потрачено 4,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что несколько лет назад территорию планировали застроить 12-этажным трехподъездным жилым домом, благодаря активной позиции местных жителей удалось отбиться от этих планов.
Прошло несколько лет и земельный участок, снова оказался в поле зрения строителей. ООО «СВ-ОПТ» представило проект для размещения на квартальной территории объекта капитального строительства: одноподъездного 9-ти этажного жилого дома в самый аккурат к скверу. Проект размещен на сайте управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области.
«Рассматриваемый микрорайон давно сложился, считаю, недопустима подобная уплотнительная застройка в квартале, она принесет массу неудобств и проблем. Даже возьмем момент с парковочными местами, местным жителям и так некуда ставить машины, а если еще появиться дом, то им как быть?», - отмечает депутат гордумы Артем Александров.
фото – Михаила Карасева
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