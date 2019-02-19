|
Первый замглавы администрации города Тамбова отстранен от должности
Сегодня, 07:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Ленинский районный суд по ходатайству следствия отстранил от должности первого заместителя главы администрации Тамбова Дмитрия Алехина до завершения следственных действий. Как отмечают источники близкие к ситуации принятие подобных процессуальных мер, возможно, связано с уголовным делом в отношении председателя комитета потребительского рынка за получение взятки в распределение мест на покровской ярмарке, которую курировал Дмитрий Алехин.
Несмотря на то, что в законе подчеркивается временный характер отстранения от должности, срок применения этой меры принуждения не указан. Временный характер означает, что решение об отстранении от должности не окончательное.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.