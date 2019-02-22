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В Тамбове отдали дань памяти военнослужащим
Сегодня, 08:26
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Вчера в Тамбове на территории Воздвиженского кладбища отдали дань памяти военнослужащим, которые погибли в военных конфликтах. В мероприятии приняли участие тамбовчане, военнослужащие, ветераны боевых действий, руководители города и области. Вспомнили как героические подвиги в годы ВОВ, так и участие российских солдат в современных конфликтах, в частности в Сирии.
Участники памятного митинга возложили цветы к мемориалу погибших во время Великой Отечественной войны, выступили со словами благодарности не только в адрес семей защитников отечества, но и ветеранских и молодежных организаций, которые проводят большую патриотическую работу.
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