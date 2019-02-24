В Тамбовской области может встать общественный транспорт Комментариев: 0



«А как быть автомобилистам, грузоперевозчикам, таксистам, которые заправляются метаном? Со своей стороны сегодня же направлю депутатское обращение в адрес главы города Тамбова с целью принятия оперативных мер по ликвидации задолженности предприятия, где город является учредителем. Кроме того данный вопрос мной будет поднят на заседании Тамбовской городской Думы на этой неделе», - заявил депутат городской Думы Артем Александров. С 1 марта 2019 года АГНКС (единственная метановая заправка в Тамбовской области) прекращает свою работу на неопределенный срок. Это вынужденная мера связана с тем, что МУП «Тамбовгортранс» не платит по долгам за заправку своих газомоторных автобусов. Данная ситуация поставила ООО «ТЭК Тамбов» в тяжелое финансовое положение и они не смогли исполнить свои договорные обязательства перед ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Если до 1 марта ситуация не измениться то встанут не только газомоторные автобусы в Тамбове, но и в целом по области на межрайонных маршрутах.«А как быть автомобилистам, грузоперевозчикам, таксистам, которые заправляются метаном? Со своей стороны сегодня же направлю депутатское обращение в адрес главы города Тамбова с целью принятия оперативных мер по ликвидации задолженности предприятия, где город является учредителем. Кроме того данный вопрос мной будет поднят на заседании Тамбовской городской Думы на этой неделе», - заявил депутат городской Думы Артем Александров.



