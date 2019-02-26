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Бюджет Тамбовской области увеличили почти на 5 млрд. рублей
Сегодня, 07:59
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На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли решение об увеличении размера бюджета региона на 4,7 млрд. рублей. Увеличение произошло за счёт дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 3,8 млрд. рублей. Остальные средства поступят за счет собственных доходов.
«Могу с гордостью сказать, что увеличение бюджета на такую внушительную сумму свидетельствует о громадной работе с федеральным центром, которая была проделана губернатором Тамбовской области», - заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
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