Счетная палата нашла в регионе вопиющий пример социального неравенства Комментариев: 0



Подобная диспропорция связана с системой финансирования. По Программе госгарантий-2017 подушевой норматив должен был быть не ниже 14 384,6 руб.: 8896 руб. за счет средств ОМС плюс 3488,6 руб. из бюджета региона. Но многие регионы, куда вошла Тамбовская область, значительно уменьшали свою долю обязательств, снижая её до полутора тысяч рублей.



Кроме того следует отметить существенную разницу базовой ставки по медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара. Так, в 2018 году: в Пензенской области – 11,9 тыс. рублей, в Липецкой области – 12,6 тыс. рублей, в Тамбовской области – 4,7 тыс. рублей. Счетная палата России обнаружила вопиющие примеры социального неравенства в Тамбовской области и в других регионах страны в сфере обеспечения россиян бесплатными лекарствами и оказания медицинской помощи. Если жителям Архангельской области положено 171 наименование бесплатных лекарств, то в Якутии количество безвозмездной лекарственной помощи в несколько раз больше – 716 позиций.Подобная диспропорция связана с системой финансирования. По Программе госгарантий-2017 подушевой норматив должен был быть не ниже 14 384,6 руб.: 8896 руб. за счет средств ОМС плюс 3488,6 руб. из бюджета региона. Но многие регионы, куда вошла Тамбовская область, значительно уменьшали свою долю обязательств, снижая её до полутора тысяч рублей.Кроме того следует отметить существенную разницу базовой ставки по медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара. Так, в 2018 году: в Пензенской области – 11,9 тыс. рублей, в Липецкой области – 12,6 тыс. рублей, в Тамбовской области – 4,7 тыс. рублей.



