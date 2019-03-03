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Бывшего директора МУП «ТИС» будут судить

Сегодня, 07:52
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Бывшего директора МУП «ТИС» будут судить Прокурором Октябрьского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора МУП «Тамбовинвестсервис» Юрия Дубовика, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 286 УК РФ. Уголовное дело связано с махинациями в сфере оказания унитарному предприятию юридических услуг.

Для оплаты услуг адвоката были заключены гражданско-правовые договоры на оказание юридических услуг между МУП «ТИС» и ООО «Управдом 68», имевшем дебиторскую задолженность перед ним в размере 45 млн.рублей. По указанию Дубовика, денежные средства в размере более 6 млн. рублей были переведены с расчетного счета МУП «ТИС» в адрес ООО «Управдом 68», а оттуда - на расчетный счет ООО «ПЕГАС». В свою очередь последняя компания, перечислила 1 млн. рублей в адрес коллегии адвокатов, а оставшуюся сумму - на расчетные счета фирм «однодневок» под предлогом оплаты иных услуг.

«Как раз усугубили финансовое состояние предприятия сомнительные сделки, проведённые руководством МУПа без согласования с органами местного самоуправления, к примеру, по закупкам дорогостоящих автомобилей «Мицубиси Паджеро», «Лексус». Непонятно зачем руководство МУП «ТИС» частично прощало долги управляющим организациям и заключало с ними сомнительные договоры, в том числе в рамках оказания юридических услуг. Подобные действия наводят на мысли о преднамеренном доведении муниципального предприятия до банкротства с последующим расхищением денежных средств», - заявил ранее депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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