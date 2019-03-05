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Протесты в Кирсанове негативным образом отразились на политической устойчивости
Вчера, 17:56
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По оценкам ведущего российского центра, специализирующегося в сфере политического консалтинга и социологических исследований Фонда «Петербургская политика» рейтинг социально-политической стабильности в Тамбовской области в феврале снизился. В настоящее время наша область входит в список регионов со средней устойчивостью.
Негативным образом на позициях Тамбовской области отразились протесты жителей Кирсановского района против бесконтрольного использования мусорного полигона, на который, по их мнению, начали свозить отходы из соседних районов. Кроме того, утверждения СМИ о вмешательстве в работу правоохранительных органов Александра Никитина, обратившегося к региональному прокурору с просьбой согласовать передачу в суд уголовного дела в отношении журналиста Станислава Савончика, выступившего с критическим материалом в адрес главы региона.
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