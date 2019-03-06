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Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга

Сегодня, 09:40
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Александр Никитин встретился с руководством ЛюксембургаРоссийская делегация во главе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым совершила официальный визит в Люксембург, где состоялись переговоры с руководством страны и бизнес сообществом. В мероприятии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Тамбовская область имеет многолетний опыт двустороннего сотрудничества с Люксембургом и сегодня активно развивает новые направления торгово-экономических связей. В качестве перспективных выделяются сельское хозяйство и машиностроение. Кроме того, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель поблагодарил Александра Никитина за бережное отношение к общей истории, в частности к военнопленным из Люксембурга, которые в годы войны были призваны нацистской Германией.
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Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга

Сегодня, 09:40
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Российская делегация во главе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым совершила официальный визит в Люксембург, где состоялись переговоры с руководством страны и бизнес сообществом.

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