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Высокопреосвященнейшеному Владыке Феодосию присвоили докторскую степень

Сегодня, 11:01
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Высокопреосвященнейшеному Владыке Феодосию присвоили докторскую степень Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Преобразования в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви с 1884 по 1918 год». Защита проходила в Прешовском университете в Словакии.

В диссертации рассказывается о преобразованиях в Тамбовской семинарии в указанные годы. Кстати в свое время Владыка именно там получил свое образование, в январе 1985 года был направлен в Чехословакию на Православный Богословский факультет университета в Прешове, где получил высшее богословское образование.
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