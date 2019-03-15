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В Тамбове предлагают досрочно объявить выборы городской Думы

Сегодня, 07:17
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В Тамбове предлагают досрочно объявить выборы городской Думы Досрочная отставка главы города Тамбова Сергея Чеботарева усилила кризис власти в областном центре. Как отмечают эксперты подобная ситуация приводит к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между органами власти и жителям областного центра.

«Если за короткий промежуток времени в третий раз выходим на назначение главы города, значит, есть серьезные вопросы и к Тамбовской городской Думе шестого созыва, которая видимо, не способна решить управленческий кризис. В идеале нужны прямые выборы высшего должностного лица, но действующее законодательство такой вариант не предусматривает. Поэтому вношу на рассмотрение горожан предложение о досрочных выборах в Тамбовскую городскую Думу уже осенью 2019 года», - предлагает депутат гордумы Артем Александров.

По мнению депутата в ходе досрочных выборов та или иная политическая сила сможет предложить кандидата на должность главы города и в случаи ее победы будет избран новый руководитель. Тем самым горожане пусть и опосредованно, но смогут повлиять на назначение высшего должностного лица областного центра. Плановые выборы депутатов городской Думы должны состояться в 2020 году.
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