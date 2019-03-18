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Движением по мосту через Студенец могут перекрыть
Сегодня, 09:50
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Состояние моста через реку Студенец на участке от улицы Октябрьская до Студенецкая Набережная в городе Тамбове продолжает ухудшаться, несмотря на то, что по мосту ограничили проезд большегрузов и пассажирского транспорта. При этом проведение ремонтных работ не решит вопрос модернизации объекта до требований современных норм, поэтому необходимо строительство нового или реконструкция существующего.
Примерная стоимость реконструкции моста, который был возведен более века назад, составляет 35 млн. рублей. При этом срок выполнения ремонта пока не обозначают.
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