Жители города потребовали распустить Тамбовскую городскую Думу 0 Сегодня в Тамбове в Рассказовском сквере состоялся митинг КПРФ под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!».

По типу бараков планируют строить жилье для детей сирот 0 В Тамбовской области в 2019 году для обеспечения жильем детей-сирот по типовым проектам планируют построить деревянные быстровозводимые дома.

Сокращаются объемы промышленного производства 0 В январе-феврале 2019 г. индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-февраля 2018 г. составил 97,8%, - сообщает Тамбовстат.

Депутаты гордумы в очередной раз себя премировали 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы среди прочего в честь 25-летия Тамбовской городской Думы народные избранники приняли решение о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городе Тамбове.

В районе драмтеатра сократили количество мест для парковки автомобилей 0 На днях в районе драматического театра на ул. Интернациональная в городе Тамбове установили дорожные знаки «Остановка запрещена».

Власти Жердевки предложили решить проблему подтопления домов их отселением 0 Депутат местного сельсовета Сергей Кожевников обратился в администрацию города Жердевки Тамбовской области с просьбой принять все возможные меры по недопущению подтопления домов и хозяйственных построек на улицах города.

В центре Тамбова в ДТП пострадали две пассажирки иномарок 0 В Тамбове 22 марта на улице Советской водитель автомобиля «Тойота Королла», совершая поворот налево, столкнулся с «Форд Фокус». В результате ДТП травмы получили две женщины.

Начата доследственная проверка по факту смерти студентки 0 Начата доследственная проверка по факту смерти студентки педагогического колледжа.

Тамбовский суд вынес приговор по убийству водителя грузовика 0 Виновные в разбойном нападении и убийстве водителя большегруза в Тамбовской области получили длительные сроки лишения свободы.

Зять Тамары Плетневы фигурант уголовного дела 0 В федеральных СМИ «Электронная газета «Век» опубликована статья «Как из аграриев Ершовых масло выдавливали» про уголовное дело возбужденным следственным управлением СКР по Тамбовской области в 2017 г. по ст. 159 ч.4 (мошенничество) и ст.199 ч. 4 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ в отношении ООО

Вклады тамбовчан превышают кредиты на 15,2 млрд рублей 0 Вклады жителей Тамбовской области в январе 2019 года увеличились на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составили 91,8 млрд рублей. Сбережения населения на 15,2 млрд рублей превысили ссудную задолженность тамбовчан перед банками.

Мичуринский завод "Прогресс" сделал искусственное сердце 0 Мичуринский завод "Прогресс" освоил производство искусственных сердец. Насос заменяет отказавшую мышцу, позволяя пациенту дожить до пересадки органа.

В Тамбове на Киквидзе нашли труп студентки 0 В Тамбове нашли мертвой пропавшую два дня назад девушку. 20-летняя студентка педагогического колледжа Елена Костина пропала 19 марта, она вышла из дома утром, но в колледже не появилась и домой не вернулась.

В Тамбове в ДТП пострадала женщина 0 В Тамбове 20 марта в столкновении автомобилей Kia Rio и ВАЗ-2110 пострадала женщина 1984 года.

В Ржаксинском районе отменили школьный автобус 0 Глава Ржаксинского района Николай Козадаев распорядился прекратить доставку детей в школу на автобусе из деревень Изобилино и Александровка. О ситуации рассказала мама одного из учеников филиала Ржаксинской СОШ №2 имени Г.А. Понаморева Елена Аистова.

В Липецке отменили концерт оппозиционных рокеров 0 Концерт группы "Элизиум" в Липецке состоится несмотря на отмену планировавшегося концерта на площадке КРК «Мегаполис».

ФК "Тамбов" потребует огромных денег на РФПЛ 0 Задолго до завершения первенства ФНЛ понятно, что ФК "Тамбов", идущий на первом месте в чемпионате, потребует огромных средств для "поддержания штанов" в РФПЛ. Потянет ли одна из беднейших областей в ЦФО такое обременение?

В Тамбове отремонтируют дороги на девяти улицах 0 В Тамбовской области в 2019 году будет отремонтировано более 32 километров автодорог. На эти цели направят 613 миллионов рублей.

Тамбовчане не понимают необходимости валидаторов 0 В Тамбовской области с 1 марта доступна оплата проезда в общественном транспорте банковскими и социальными транспортными картами. Но многие пользователи общественного транспорта выражают недовольство.