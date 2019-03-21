|
Власти Жердевки предложили решить проблему подтопления домов их отселением
Сегодня, 07:26
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутат сельсовета Жердевского района Сергей Кожевников обратился в администрацию города Жердевки Тамбовской области с просьбой принять все возможные меры по недопущению подтопления домов и хозяйственных построек на улицах города. В частности речь шла об объектах на ул. Подгорная, Ленинская, Мичуринская, Луговая.
В ответ на заявление глава администрации города Н.Ю. Каширин отметил, что противопаводковые мероприятия ежегодно проводятся в объеме позволяемыми финансированием и техническими возможностями. Полностью предотвратить подтопление домов и хозяйственных построек на улицах города Жердевка: Подгорная, Ленинская, Мичуринская, Луговая возможно только в случае их полного отселения, так как улицы находятся в зоне малой глубины грунтовых вод. Других вариантов решения проблемы в администрации не предложили.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.