В ближайшие годы власти планируют построить новый «Тамбов» Комментариев: 0



Отдельное внимание замгубернатора акцентировал на городе Тамбове, так как, по его словам, «основный приток населения идет в столицу региона». Для удешевления стоимости жилья, по словам Габуева, нужно будут применять различные механизмы, благодаря которым власти «насытят рынок жильем».



Несмотря на амбициозные задачи в областном центре сложилась критическая ситуация с обманутыми дольщиками. В городе Тамбове десятки замороженных объектов: ул. Московская, 30а; ул. Коммунальная, 46; ул. Рылеева, 46; ул. Чичерина, 7; ул. Киквидзе, 77Б; ул. Интернациональная, 69А; ул. Кавказская, 1б – список проблемных домов можно продолжать. Многие объекты не законсервированы, разрушаются, через некоторое время их придётся не достраивать, а сносить и строить заново.

Заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев в ходе пресс-конференции озвучил планы региональных властей по стимулированию масштабного жилищного строительства. За период с 2019 по 2024 годы объемы жилищного строительства должны будут составить не менее 6 млн. 240 тыс. кв. м. К слову жилищный фонд Тамбова составляет 7,5 млн. кв. м.Отдельное внимание замгубернатора акцентировал на городе Тамбове, так как, по его словам, «основный приток населения идет в столицу региона». Для удешевления стоимости жилья, по словам Габуева, нужно будут применять различные механизмы, благодаря которым власти «насытят рынок жильем».Несмотря на амбициозные задачи в областном центре сложилась критическая ситуация с обманутыми дольщиками. В городе Тамбове десятки замороженных объектов: ул. Московская, 30а; ул. Коммунальная, 46; ул. Рылеева, 46; ул. Чичерина, 7; ул. Киквидзе, 77Б; ул. Интернациональная, 69А; ул. Кавказская, 1б – список проблемных домов можно продолжать. Многие объекты не законсервированы, разрушаются, через некоторое время их придётся не достраивать, а сносить и строить заново.



