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Бездействие властей привело к частичной застройке сквера по ул. Володарского
Сегодня, 08:03
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Житель города Владислав Горин на днях в социальной сети «Вконтакте» в группе «БТ» опубликовал пост с фотографией строительства торгового павильона на территории сквера им. В. Володарского в городе Тамбове. «В этом городе вообще, законы работают? Снова сквер Володарского», - написал Владислав Горин.
По имеющейся информации работы по строительству павильона ведутся с конца 2018 года без получения соответствующих разрешений прямо на территории сквера. До публикации информации в социальной сети местные власти не проявляли какой-либо активности по данному вопросу, хотя работы ведутся практически в центре города. Рядом с каркасом нового торгового павильона располагается ларек компании «Жупиков», который был установлен незаконно несколько лет назад.
По мнению местных жителей, которые ранее обращались в прокуратуру, органы власти бездействие городских властей привело к частичной застройке сквера по ул. Володарского при этом спорной ситуации можно было избежать еще на начальном этапе, когда велись подготовительные работы.
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