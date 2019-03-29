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Строительство мусоросжигательного завода планируют начать в 2019 году
Сегодня, 07:49
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С 1 января 2019 года в Тамбовской области действует новый механизм сбора и утилизации бытовых отходов. В настоящее время в регионе разрабатывают проект современного мусоросжигательного завода. Предприятие планируют разместить на 4-5 км от населенных пунктов, на границе 2-х районов – Сосновского и Тамбовского. Мусоросжигательный завод будет рассчитан на переработку 300 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, то есть для решения проблемы утилизации ТБО со всей Тамбовской области. Строительство завода планируют начать уже в 2019 году. Примерный объем инвестиций в проект: 3000 млн. руб. По данному вопросу запланированы публичные слушания.
По информации с сайта Гринпис касаемо МСЗ - проект мусоросжигания потенциально опасен и очень дорого стоит в сравнении с переработкой. Зона в 5 км и 24 км – это территории отсроченного воздействия - на расстоянии до 25 км возможно распространение опасных диоксинов.
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