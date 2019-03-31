Многие подрядчики отказываются выполнять гарантийный ремонт дорог Комментариев: 0



Стоит отметить, что до 1 апреля подрядные организации должны были провести ямочный ремонт, а до 1 мая привести дорожное полотно, которое находится в их ведение в надлежащее состояние. При этом как отмечают эксперты, по многим участкам к работам даже не приступали. Есть немало подрядчиков, которые отказываются выполнять гарантийный ремонт дорог. С ними администрация города ведет судебные тяжбы, которые не всегда приводят к положительным результатам даже после вынесения судебного решения в пользу города.



«На пересечение улиц Селезневская (г. Тамбов) и Восточная (Тамбовский район) существует аварийный участок дороги. В настоящее время пешеходный тротуар используют автомобилисты, которые бояться завязнуть в грязевой жиже, объезжая аварийно-опасный участок дороги. Судебные разбирательства с нерадивым подрядчиком ООО «Айди-Партнер», которые завершились в 2017 г. не принесли положительного результата. На заседании гордумы я обратился к Дмитрию Самородину принять неотложные меры по ремонту проблемного участка дороги, а также в прокуратуру области», - приводит пример депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Временно исполняющий обязанности главы города Тамбова Дмитрий Самородин проинспектировал состояния дорожного хозяйства на территории областного центра после зимы. «Задача - к Пасхе город убрать, и определенные ремонтные работы произвести», - заявил Дмитрий Самородин.Стоит отметить, что до 1 апреля подрядные организации должны были провести ямочный ремонт, а до 1 мая привести дорожное полотно, которое находится в их ведение в надлежащее состояние. При этом как отмечают эксперты, по многим участкам к работам даже не приступали. Есть немало подрядчиков, которые отказываются выполнять гарантийный ремонт дорог. С ними администрация города ведет судебные тяжбы, которые не всегда приводят к положительным результатам даже после вынесения судебного решения в пользу города.«На пересечение улиц Селезневская (г. Тамбов) и Восточная (Тамбовский район) существует аварийный участок дороги. В настоящее время пешеходный тротуар используют автомобилисты, которые бояться завязнуть в грязевой жиже, объезжая аварийно-опасный участок дороги. Судебные разбирательства с нерадивым подрядчиком ООО «Айди-Партнер», которые завершились в 2017 г. не принесли положительного результата. На заседании гордумы я обратился к Дмитрию Самородину принять неотложные меры по ремонту проблемного участка дороги, а также в прокуратуру области», - приводит пример депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



