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Александр Никитин принял участие в проекте «Диалог на равных»
Сегодня, 08:18
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Вчера глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных», который прошел на базе ТГТУ. В мероприятии приняло участие более 300 юношей и девушек. В форме открытого диалога губернатор ответил на вопросы молодежи и анонсировал второй сезон проекта «Лидеры Тамбовщины».
Руководителя Тамбовского городского отделения «Молодой гвардии Единой России» Андрея интересовал вопрос, как добиться успеха на выборах в Думу.
«Необходимо быть самим собой, иметь опыт публичных выступлений, уметь говорить с людьми на их языке и быть осторожнее с критикой, особенно на первых этапах. Критиковать может тот, кто знает проблему от и до», - такие советы дал Александр Никитин потенциальному депутату.
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