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Александр Никитин занимает 63-е место из 81-го возможного
Сегодня, 06:34
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Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг влияния губернаторов России за март 2019 года. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин демонстрирует падение в рейтинге: в марте он занимает 63-е место из 81-го возможного, в феврале он занимал 61-е место. Из 10 возможных балов наш губернатор набрал – 3,18. Негативным образом сказались мартовские протесты в городе Тамбове, кадровый кризис в областном центре и на этом фоне призывы к роспуску Тамбовской городской Думы, которую возглавляет человек губернатора.
Рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. В марте 2019 года в исследовании участвовало 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиа эксперты и журналисты.
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