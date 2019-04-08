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В Тамбове 12 раз не согласовали публичные мероприятия
Сегодня, 08:40
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По информации УМВД России по Тамбовской области, в прошлом году на территории региона было проведено 74 публичных мероприятий, в которых участвовало 160 443 человека. В прошлом году в регионе состоялись 4 несогласованных митинга — три в Тамбове и один в Сосновском районе. Основные темы – повышение пенсионного возраста, мусорная реформа и снижение уровня жизни.
В 2018 году в областном центре органы власти 12 раз не согласовали публичные мероприятия, в Кирсанове — шесть, а в Мичуринске — пять. В подавляющем большинстве случаев власти предлагали изменить место (26 раз), но инициаторы не согласились. Но, по мнению организаторов, предлагаемые площадки не подходят для проведения публичных мероприятий.
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