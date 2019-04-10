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Глава администрации Тамбовской области выступил с ежегодным отчетом
Сегодня, 06:49
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил перед депутатами законодательного собрания с отчетом «О результатах деятельности администрации области за 2018 год и задачах на 2019 год». Как сообщает пресс-служба региональной администрации – наш губернатор технократ выбрал для иллюстрации доклада новое техническое сопровождение: динамическая презентация с использованием видеоряда.
По мнению Александра Никитина необходимо осуществить прорыв в экономике и улучшить качество жизни. «Национальные проекты — это исторический шанс для развития страны и каждого региона», - считает губернатор.
Согласно отчету экономика Тамбовской области демонстрирует положительную динамику по всем ключевым направлениям, отмечается рост на 1,4%. «Поставлена национальная цель - расти темпами выше среднемировых», - такую амбициозную задачу поставил Александр Никитин. В настоящее время по росту экономики наша страна занимает 167 место.
По итогам голосования отчет не поддержали только представители фракции КПРФ, другие фракции в областной Думе – партии «Единая Россия», ЛДПР, «Родина» проголосовали «ЗА».
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