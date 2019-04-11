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Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение
Сегодня, 08:36
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Прокуратура Тамбовской области внесла в Тамбовскую городскую Думу представление об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. Речь идет о решении гордумы от 27.02.2019 г. № 1042 о внесение изменений в перечень предложений о возведении (установлении) художественных объектов в Тамбове в 2019 году в частности о включении в названный перечень объектов – памятника Николаю Рябову.
«Не умаляя заслуг учителя, но решение было принято в разрез с действующим положением о порядке возведения памятников в Тамбове. Да и в разрез с мнением горожан, точнее у жителей города проживающих в районе сквера по ул. Володарского/Чичканова, куда запланировали поставить монумент мнение даже не стали спрашивать. К сожалению, подобное поведение Тамбовской городской Думы шестого созыва стало уже нормой, вот и поэтому горожане требуют досрочного роспуска представительного органа», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который выступил на стороне горожан.
В представлении заместитель прокурора Тамбовской области потребовал принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, отменить спорное решение городской Думы и инициировать проведение служебной проверки, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
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