Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение Комментариев: 0



«Не умаляя заслуг учителя, но решение было принято в разрез с действующим положением о порядке возведения памятников в Тамбове. Да и в разрез с мнением горожан, точнее у жителей города проживающих в районе сквера по ул. Володарского/Чичканова, куда запланировали поставить монумент мнение даже не стали спрашивать. К сожалению, подобное поведение Тамбовской городской Думы шестого созыва стало уже нормой, вот и поэтому горожане требуют досрочного роспуска представительного органа», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который выступил на стороне горожан.



В представлении заместитель прокурора Тамбовской области потребовал принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, отменить спорное решение городской Думы и инициировать проведение служебной проверки, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.



Прокуратура Тамбовской области внесла в Тамбовскую городскую Думу представление об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. Речь идет о решении гордумы от 27.02.2019 г. № 1042 о внесение изменений в перечень предложений о возведении (установлении) художественных объектов в Тамбове в 2019 году в частности о включении в названный перечень объектов – памятника Николаю Рябову.«Не умаляя заслуг учителя, но решение было принято в разрез с действующим положением о порядке возведения памятников в Тамбове. Да и в разрез с мнением горожан, точнее у жителей города проживающих в районе сквера по ул. Володарского/Чичканова, куда запланировали поставить монумент мнение даже не стали спрашивать. К сожалению, подобное поведение Тамбовской городской Думы шестого созыва стало уже нормой, вот и поэтому горожане требуют досрочного роспуска представительного органа», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который выступил на стороне горожан.В представлении заместитель прокурора Тамбовской области потребовал принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, отменить спорное решение городской Думы и инициировать проведение служебной проверки, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.



