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Александр Никитин: «То, что происходит – это безобразие»

Сегодня, 08:05
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Александр Никитин: «То, что происходит – это безобразие»На еженедельном планерном совещании в администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от специализированных служб принять неотложные меры по решению проблемы своевременного вывоза коммунальных отходов из муниципальных образований области.

«То, что происходит – это безобразие, поэтому я неслучайно задаю вопрос: «Вы не справляетесь или справляетесь? Вы когда поправите эту ситуацию»?», - заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

По мнению регионального оператора из-за наступления весны объем вывозимого мусора возрос примерно в три раза, что конечно сказалось на оперативности вывоза коммунальных отходов.
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