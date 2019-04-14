Следственный комитет закрыл дело о клевете в адрес Александра Никитина Комментариев: 0



Напомним, что в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении редактора тамбовского портала «Твердый Знак» Станислава Савончика. Поводом для преследования журналиста послужило интервью политолога Юрия Анциферова под названием «Реальным руководителем области является Олег Иванов, а не Александр Никитин», опубликованное в декабре 2017 года. 2 ноября 2018 года полицейские задержали журналиста на вокзале города Мичуринска, когда он возвращался из Севастополя в Тамбов. Станислава Савончика несколько раз вызывали на допрос, в его доме прошел обыск, также на допрос вызывали Юрия Анциферова и депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.



Федеральный резонанс уголовное дело получило после заседания коллегии прокуратуры Тамбовской области, на которой Александр Никитин лично попросил прокурора региона Владимира Торговченкова «согласовать» дело и довести до суда.



«То, что меня точно не обвинят в клевете на губернатора, я понял ещё в ходе последнего допроса. Потому что, по моему мнению, следователь явно пытался вывести меня насовсем другую статью. Но после шумихи с «просьбой» Никитина к прокурору, в администрации видимо посчитали, что лучше замять это дело», - прокомментировал порталу «Тамбов-информ» закрытие уголовного дела Станислав Савончик. Управление следственного комитета России по Тамбовской области прекратило уголовное дело о клевете в адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова в связи с отсутствием состава преступления.Напомним, что в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении редактора тамбовского портала «Твердый Знак» Станислава Савончика. Поводом для преследования журналиста послужило интервью политолога Юрия Анциферова под названием «Реальным руководителем области является Олег Иванов, а не Александр Никитин», опубликованное в декабре 2017 года. 2 ноября 2018 года полицейские задержали журналиста на вокзале города Мичуринска, когда он возвращался из Севастополя в Тамбов. Станислава Савончика несколько раз вызывали на допрос, в его доме прошел обыск, также на допрос вызывали Юрия Анциферова и депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.Федеральный резонанс уголовное дело получило после заседания коллегии прокуратуры Тамбовской области, на которой Александр Никитин лично попросил прокурора региона Владимира Торговченкова «согласовать» дело и довести до суда.«То, что меня точно не обвинят в клевете на губернатора, я понял ещё в ходе последнего допроса. Потому что, по моему мнению, следователь явно пытался вывести меня насовсем другую статью. Но после шумихи с «просьбой» Никитина к прокурору, в администрации видимо посчитали, что лучше замять это дело», - прокомментировал порталу «Тамбов-информ» закрытие уголовного дела Станислав Савончик.



