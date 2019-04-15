Регистрация Войти
Вход на сайт
За морем теплее, а на родине светлее.
Русская поговорка
Выбор редакции
 
 

Тамбовская область потеряла 15,7 тыс. рабочих мест

С днем рождения город Тамбов!

Следственный комитет закрыл дело о клевете в адрес Александра Никитина

Александр Никитин: «То, что происходит – это безобразие»

Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение

Глава администрации Тамбовской области выступил с ежегодным отчетом

В Тамбове 12 раз не согласовали публичные мероприятия

Александр Никитин занимает 63-е место из 81-го возможного

Александр Никитин принял участие в проекте «Диалог на равных»

Многие подрядчики отказываются выполнять гарантийный ремонт дорог

Строительство мусоросжигательного завода планируют начать в 2019 году

Аварийного жилья в Тамбовской области почти нет?

» » С днем рождения город Тамбов!

С днем рождения город Тамбов!

Сегодня, 09:56
Комментариев: 0
Версия для печати
С днем рождения город Тамбов! 17 апреля 1636 года государевым стольником и Шацким воеводой Романом Боборыкиным был основан Тамбов в качестве опорного пункта Московского государства в районе Дикого поля. Для Тамбова выбрали холм при слиянии рек Цны и Студенца. В 70-80-е годы ХХ века в советское время был пик процветания города Тамбова, в 1986 население достигло 300 000 человек.

"Сегодня областной центр переживает не лучшие времена, но изменить ситуацию под силу именно жителям, которых фактически отстранили от решения вопросов местного значения. Демократия начинается с местного самоуправления. С малого - со двора или микрорайона, в котором живет человек, потом мы включаемся в жизни города, субъекта, и страны в целом. Пора горожанам взять власть в свои руки, мы должны идти по пути развития реального местного самоуправления", - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Петицию за роспуск гордумы подписало более 100 человек

День местного самоуправления

Общественность в помощь властям

Прокуратура проверила исполнение органами местного самоуправления полномочи ...

Муниципальные образования в границах своих территорий должны заниматься стр ...

Запрограммировано развитие информационных технологий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В России предложили отменить голосование на выборах

Сегодня, 17:21
0
Политолог Владислав Федоров выступил в Москве с лекцией о традициях греческой демократии и перспективах реформирования современного народовластия. Российский политолог предложил отменить голосование на выборах и ввести жеребьевку.

В Тамбове чуть не погиб велосипедист

Сегодня, 13:03
0
В Тамбовской области 16 апреля не было ДТП со смертельным исходом, но в столкновении с автомобилем пострадал велосипедист.

Тамбовская область потеряла 15,7 тыс. рабочих мест

Сегодня, 11:31
0
Тамбовская область упрочила свои позиции в рейтинге депрессивных регионов, где заметно уменьшилось количество рабочих мест. За последние три года (2016-2018 гг.) количество рабочих мест в Тамбовской области снизилось на 15,7 тыс.

С днем рождения город Тамбов!

Сегодня, 09:56
0
17 апреля 1636 года государевым стольником и Шацким воеводой Романом Боборыкиным был основан Тамбов в качестве опорного пункта Московского государства в районе Дикого поля. Для Тамбова выбрали холм при слиянии рек Цны и Студенца. В 70-80-е годы ХХ века в советское время был пик процветания города

«Вся власть должна быть у народа, как и прописано в конституции»

Сегодня, 08:43
0
Продолжается сбор подписей за проведение досрочных выборов в Тамбовскую городскую Думу шестого созыва, подписать петицию можно перейдя по ссылке. Горожане не стесняются в комментариях характеризовать работу представительного органа власти:

Поезд «Тамбов-Москва» заметно увеличил время в пути

Сегодня, 08:40
0
Пассажиры поезда № 045Й «Тамбов-Москва», который прибывает на Казанский вокзал, пожаловались на увеличение времени в пути. Ранее, чтобы добраться до Москвы поезду требовалось не более 7 часов, а теперь время увеличилось до 7 часов 39 минут.

«Тамбовский бекон» причастен к массовой гибели рыбы

Сегодня, 08:26
0
Прокуратура Сампурского района Тамбовской области направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Тамбовский бекон» ущерба в размере 6 млн. руб. за нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов.

Наркополицейский сбывал героин в Тамбове

Сегодня, 08:09
0
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел города Москвы.

На фоне мусорного кризиса акции губернатора пошли вниз

Сегодня, 07:59
0
Агентство «ПолитБрокер» опубликовало очередное исследование на «Бирже губернаторов», так акции главы администрации Тамбовской области Александра Никитина пошли вниз.

В Мичуринске в ДТП погиб велосипедист

Сегодня, 07:48
0
В Мичуринске 15 апреля в столкновении с Lada Priora погиб велосипедист 1946 года рождения.

Следственный комитет закрыл дело о клевете в адрес Александра Никитина

Вчера, 11:07
0
Управление следственного комитета России по Тамбовской области прекратило уголовное дело о клевете в адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова в связи с отсутствием состава преступления.

В тамбовской колонии на потолке и стенах имеются следы плесени

Вчера, 08:28
0
Органы прокуратуры провели проверку исправительной колонии № 1 в городе Тамбове в ходе, которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

28,6 млн. рублей будет направлено на строительство спортплощадок

Вчера, 08:17
0
28,6 млн. рублей из федерального бюджета будет направлено на строительство 10 спортивных площадок на территории Тамбовской области, которые оборудуют для самостоятельней подготовки граждан к сдаче норм ГТО.

Александр Никитин: «То, что происходит – это безобразие»

Вчера, 08:05
0
На еженедельном планерном совещании в администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от специализированных служб принять неотложные меры по решению проблемы своевременного вывоза коммунальных отходов из муниципальных образований области.

Тамбовскому малому бизнесу попробуют помочь

15 апреля 2019
0
В Тамбовской области хотят увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 30 процентов.

Жители города Тамбова: «Невозможно прожить на наши зарплаты, работы нет»

15 апреля 2019
0
Продолжается сбор подписей под петицией за роспуск Тамбовской городской Думы шестого созыва, в настоящее время собрано около 400 подписей. Жители города следующим образом комментируют свою позицию:

Девять человек пострадали в ДТП на тамбовских дорогах

15 апреля 2019
0
В Тамбове 13 апреля в результате столкновения автомобилей Ladа Largus и Ladа Vestaна на улице Комиссара Московского пострадал водитель Lada Largus.

В Тамбовской области снизилось качество жизни

15 апреля 2019
0
В рейтинге качества жизни по итогам 2018 года Тамбовская область заняла 40 место. По сравнению с 2017 годом наш регион потерял шесть позиций, сообщает «РИА Рейтинг».

Малый бизнес исчезает в Тамбовской области

15 апреля 2019
0
Отвратительная ситуация сложилась в Тамбовской области с вовлеченностью населения в малый бизнес. За 2018 год количество работников малых и микропредприятий в Тамбовской области снизилось на 1,9 процента.

Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России?

14 апреля 2019
0
В Тамбове жители улицы Фрунзе 14 апреля не смогли получить услугу по вывозу мусора. Это частный сектор Тамбова, здесь по средам и воскресеньям мусор выносят к домам, а затем сотрудники мусороуборочной компании собирают его. Но не в это воскресенье.

Именем генерала армии Рогожкина назвали турнир по дзюдо

14 апреля 2019
0
В Мичуринске проходит большой спортивный праздник — первенство ЦФО по дзюдо на призы генерала армии Н. Е. Рогожкина. Престижный турнир собрал более 400 сильнейших дзюдоистов до 13 лет из 15 регионов России.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги