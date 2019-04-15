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С днем рождения город Тамбов!
Сегодня, 09:56
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17 апреля 1636 года государевым стольником и Шацким воеводой Романом Боборыкиным был основан Тамбов в качестве опорного пункта Московского государства в районе Дикого поля. Для Тамбова выбрали холм при слиянии рек Цны и Студенца. В 70-80-е годы ХХ века в советское время был пик процветания города Тамбова, в 1986 население достигло 300 000 человек.
"Сегодня областной центр переживает не лучшие времена, но изменить ситуацию под силу именно жителям, которых фактически отстранили от решения вопросов местного значения. Демократия начинается с местного самоуправления. С малого - со двора или микрорайона, в котором живет человек, потом мы включаемся в жизни города, субъекта, и страны в целом. Пора горожанам взять власть в свои руки, мы должны идти по пути развития реального местного самоуправления", - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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