Жители считают, что их обманули в рамках комфортной городской среды Комментариев: 0



При этом территорию в районе детского сада «Подсолнух», которую должны были благоустроить в текущем году, не попала в список даже не следующий год, хотя были соответствующие заверения. «Что же касается общественных территорий, то общественной комиссии предложено включить две лидирующие в голосовании общественные территории в муниципальную программу и создать в следующем году современные и комфортные зоны отдыха для тамбовчан в районе детского сада «Подсолнух» на пересечении улиц Свободная, 16Б и Агапкина, 25А и в районе улицы Коммунальная, 76 (сквер «Электрон»)», - с сайта администрации города Тамбова от октября 2018 г.



Местные жители, которые боролись за включение в программу территории «Подсолнух» считают, что их обманули. По мнению куратора проекта люди, ошиблись и не понимают процедуру выбора территорий. «Люди немного не понимают процедуру. Когда они подают заявку о том, какие общественные территории в итоге должны быть включены в бюллетень для рейтингового голосования, они считают, что уже проголосовали. Процедура на самом деле сложная, и нам в следующем году надо обратить на это внимание и подробнее ее объяснять», — заявила координатор проекта «Формирование комфортной городской среды», зампред областной Думы Ирина Тен.



Иного мнения придерживается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который встал на защиту интересов горожан. «Рассматриваемая ситуация дискредитирует саму идею участия населения в решении вопросов местного значения. Прям как на выборах – голосуй не голосуй, кого назначат тот и «победит». Таким образом, у горожан отбивают всякий интерес участия в подобных проектах, когда на ходу меняют правила игры и результаты. Необходимо решать вопрос с благоустройством территории в районе детского сада «Подсолнух», в том числе за счет средств других программ и уже в 2019 году, как и обещали чиновники», - считает Артем Александров. Вчера в администрации города Тамбова объявили победителей рейтингового голосования «Формирование комфортной городской среды» (проект «Единой России»). В 2020 году планируют благоустроить территории: на бульваре Энтузиастов, в границах улиц Карла Маркса и Социалистической и в районе Набережной, 32/2 и за домом 100А по Рылеева.При этом территорию в районе детского сада «Подсолнух», которую должны были благоустроить в текущем году, не попала в список даже не следующий год, хотя были соответствующие заверения. «Что же касается общественных территорий, то общественной комиссии предложено включить две лидирующие в голосовании общественные территории в муниципальную программу и создать в следующем году современные и комфортные зоны отдыха для тамбовчан в районе детского сада «Подсолнух» на пересечении улиц Свободная, 16Б и Агапкина, 25А и в районе улицы Коммунальная, 76 (сквер «Электрон»)», - с сайта администрации города Тамбова от октября 2018 г.Местные жители, которые боролись за включение в программу территории «Подсолнух» считают, что их обманули. По мнению куратора проекта люди, ошиблись и не понимают процедуру выбора территорий. «Люди немного не понимают процедуру. Когда они подают заявку о том, какие общественные территории в итоге должны быть включены в бюллетень для рейтингового голосования, они считают, что уже проголосовали. Процедура на самом деле сложная, и нам в следующем году надо обратить на это внимание и подробнее ее объяснять», — заявила координатор проекта «Формирование комфортной городской среды», зампред областной Думы Ирина Тен.Иного мнения придерживается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который встал на защиту интересов горожан. «Рассматриваемая ситуация дискредитирует саму идею участия населения в решении вопросов местного значения. Прям как на выборах – голосуй не голосуй, кого назначат тот и «победит». Таким образом, у горожан отбивают всякий интерес участия в подобных проектах, когда на ходу меняют правила игры и результаты. Необходимо решать вопрос с благоустройством территории в районе детского сада «Подсолнух», в том числе за счет средств других программ и уже в 2019 году, как и обещали чиновники», - считает Артем Александров.



