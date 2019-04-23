Гордума не спешит согласовывать установку бюста Герою войны Комментариев: 0



И.В. Драченко летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве лётчика-штурмовика. Воевал на Курской дуге. За годы войны совершил 151 боевой вылет, в 24 воздушных боях сбил 5 самолётов противника, ещё 9 уничтожил на аэродромах, разбил 4 моста, уничтожил много техники и живой силы противника. Продолжал воевать после потери одного глаза.



В прошлом году с инициативой об установке монумента в Тамбовскую городскую Думу обратился «Союз десантников Тамбовской области». Изготовление и установка монумента осуществляется за счет средств российского военно-исторического общества. Первый пакет документов на установку монумента был направлен еще в ноябре 2018 года, второй поступил в марте 2019 года. Инициаторы увековечивания памяти Героя надеялись открыть монумент в преддверии Дня Победы, но видимо это сделать не получиться.



О недопустимости бездействия в данном вопросе обратил внимание коллег на заседании депутат Артем Александров. В ответ на данное выступление председатель Совета по монументальному искусству, первый зампред председателя гордумы Марина Подгорнова вначале заявила, что полный пакет документов поступил только на прошлой неделе и вопрос будет рассмотрен в месячный срок, кроме того есть вопросы к месту установки монумента.



При этом Артем Александров поправил председателя Совета по монументальному искусству, отметив, что полный пакет документов поступил 25 марта 2019 года и депутаты вполне могли рассмотреть его в преддверии 9 мая. Веских причин медлительности действий в вопросе увековечивания памяти Героя войны руководство городской Думы не смогло назвать. Вчера состоялось 56-е очередное заседание Тамбовской городской Думы, на котором был рассмотрен вопрос установки на территории областного центра на Аллеи Героев в парке Победы бронзового бюста и гранитного постамента летчику Герою Советского Союза, Полному Кавалеру ордена Славы Ивана Григорьевича Драченко.И.В. Драченко летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве лётчика-штурмовика. Воевал на Курской дуге. За годы войны совершил 151 боевой вылет, в 24 воздушных боях сбил 5 самолётов противника, ещё 9 уничтожил на аэродромах, разбил 4 моста, уничтожил много техники и живой силы противника. Продолжал воевать после потери одного глаза.В прошлом году с инициативой об установке монумента в Тамбовскую городскую Думу обратился «Союз десантников Тамбовской области». Изготовление и установка монумента осуществляется за счет средств российского военно-исторического общества. Первый пакет документов на установку монумента был направлен еще в ноябре 2018 года, второй поступил в марте 2019 года. Инициаторы увековечивания памяти Героя надеялись открыть монумент в преддверии Дня Победы, но видимо это сделать не получиться.О недопустимости бездействия в данном вопросе обратил внимание коллег на заседании депутат Артем Александров. В ответ на данное выступление председатель Совета по монументальному искусству, первый зампред председателя гордумы Марина Подгорнова вначале заявила, что полный пакет документов поступил только на прошлой неделе и вопрос будет рассмотрен в месячный срок, кроме того есть вопросы к месту установки монумента.При этом Артем Александров поправил председателя Совета по монументальному искусству, отметив, что полный пакет документов поступил 25 марта 2019 года и депутаты вполне могли рассмотреть его в преддверии 9 мая. Веских причин медлительности действий в вопросе увековечивания памяти Героя войны руководство городской Думы не смогло назвать.



