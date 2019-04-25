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82% горожан не поддерживают установку монумента в сквере по ул. Володарского
Сегодня, 08:29
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В течение недели на официальном портале администрации города Тамбова проводится опрос насчет установки памятника Николаю Андреевичу Рябову в сквере по ул. Володарского/Чичканова. Его предварительные итоги следующие: не поддерживают данную инициативу 82% горожан, выступают за установку в рассматриваемом сквере лишь 13%. Аналогичного мнения придерживаются жители домов, которые непосредственно прилегают к скверу.
Ранее на собрании жители города большинством голосов заявили о нецелесообразности установки памятника, а также, выступили за то, чтобы сквер носил название «Спортивный». Основной вопрос заключается даже не в памятнике Николаю Рябову. «Прежде чем принимать какое-либо решение необходимо выяснить мнение горожан, а не ставить их перед фактом», - считают жители Тамбова, которые возмущены тем, что городские власти приняли решение без предварительного согласования с ними. Дополнительно в середине мая пройдут публичные слушания.
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