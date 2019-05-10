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В Тамбове открылся XIII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбакова
Сегодня, 07:45
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Вчера в Тамбове открылся XIII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбакова. На сцене Тамбовского драмтеатра выступил почетный гость форума Государственный академический театр имени Е.Вахтангова со спектаклем «Крик лангусты».
По сценарию великая актриса Сара Бернар пытается реконструировать события прожитого. В воспоминаниях она опять на сцене, в детстве, в конфликте с матерью, в разговорах с любовником. Зачем ей это? Да, чтобы наполнить угасающую жизнь эмоциями, страстями, но уже в воспоминаниях…
Рыбаковский фестиваль продлится до 24 мая. Сегодня на сцене драмтеатра со спектаклем выступит Московский театр «Сфера» с постановкой «Кабала святош». «Кабала святош» — одно из двух произведений Михаила Булгакова о великом драматурге и актере Жане-Батисте Мольере.
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