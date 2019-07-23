Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Тамара Плетнева может стать сенатором

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья?

При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей

Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя

Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона

«Зенит» - «Тамбов» 2:1

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы

За чертой бедности более 10% жителей Тамбовской области

В Тамбове в доме обрушились плиты перекрытия

Жители Тамбова: «Федеральные деньги расходуются бездумно и нецелесообразно»

За каждый штраф оператор получает – 243 рубля

В Тамбове увековечат память летчика Ивана Драченко

» » Тамара Плетнева может стать сенатором

Тамара Плетнева может стать сенатором

Вчера, 20:36
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамара Плетнева может стать сенаторомДепутат Липецкого законодательного собрания от КПРФ Сергей Токарев представил в избирательную комиссию Липецкой области документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сергей Токарев также подал сведения о трех кандидатурах на должность сенатора в их числе депутат Государственной Думы РФ Тамара Плетнева.

Тамара Плетнева депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов от КПРФ, но жители Тамбовской области, откуда она избирается, как и однопартийцы, не особо чествуют «прабабушку» российского парламентаризма. Ни для кого не секрет, что депутат Госдумы любит заигрывать с чиновниками высокого ранга.

Во время совещания по указу Президента РФ о назначении врио губернатора Александра Никитина депутат-коммунист его называла человеком местным и талантливым, когда Олег Бетин ушел в отставку, она прочила его в министры, а кандидатуру Александра Никитина, который по ее мнению знает, как протекают основные процессы в Тамбовской области, Тамара Плетнева одобрила. «Я знала, кто кого готовит от партий и боялась, что будет поставлен чужой человек. Рада, что выбрали нашего», — приводит слова Плетневой портал lifetambov.ru

«Надеюсь, Тамара Плетнева не будет так ратовать за оппонента Сергея Токарева, кандидата от партии «Единая Россия», как она это делает в Тамбовской области», — шутя отмечает политический эксперт.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамара Плетнева: «Чайковский тоже был... Он же больной и лечить его надо»

Тамара Плетнева: «Сейчас, ага, побежала отказываться. Мне еще не на пенсию»

Тамара Плетнева выступила против интернета

Тамара Плетнева предложила ввести для депутатов представительские расходы

Депутат Тамара Плетнева отказалась от своих слов

Тамара Плетнева награждена орденом почета

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Не уйдет ли стадион «Спартак» под землю?

Сегодня, 07:07
0
Подготовительные работы для реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове завершены об этом сообщает ТАСС.

Споры между АО «ТСК» и ООО «КомЭк» продолжаются

Сегодня, 06:37
0
Мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» в пригороде города Тамбова может прекратить свою работу об этом заявили в компании. В качестве причины приводится нехватка оборотных средств из-за неплатежей регионального оператора по обращению с отходами, сумма долга составляет около 73,5 млн рублей.

Тамара Плетнева может стать сенатором

Вчера, 20:36
0
Депутат Липецкого законодательного собрания от КПРФ Сергей Токарев представил в избирательную комиссию Липецкой области документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сергей Токарев также подал сведения о трех кандидатурах на должность сенатора в их числе депутат

По ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана проведена проверка

Вчера, 13:44
0
Управление здравоохранения Тамбовской области на запрос сетевого издания «ПРАВО68» по ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана ВОВ в ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» сообщает, что была проведена проверка.

На Тамбовскую область надвигается резкое похолодание

Вчера, 09:55
0
В ближайшие дни Тамбовскую область ожидают неблагоприятные погодные явления, прошедшей ночью прошли грозы, местами сильные дожди, а на следующей неделе наш регион ожидает серьезное похолодание.

Внимание: в районе «Северного» автовокзала перекрыли для движения две полосы

Вчера, 09:41
0
В Тамбове в районе «Северного» автовокзала закрыли для движения две полосы это вынужденная мера, связанная с ремонтными работами, которые проводит ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

Молодой мотоциклист разбился от наезда на арку усадьбы

23 июля 2019
0
На территории Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб.

В Тамбовском районе грузовик столкнулся с бензовозом

23 июля 2019
0
В Тамбовском районе на участке автомобильной дороги Р-22 «Каспий», у съезда на село, Стрельцы в понедельник вечером бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, - сообщает ГУ МЧС.

В областной Думе журналистов обвинили в распространении недостоверной информации

23 июля 2019
0
На сайте Тамбовской областной Думы была опубликована информация за подписью руководителя фракции партии «Единая Россия» Валерия Петрова насчет организации платных парковок.

Министерство обороны пытается выселить на улицу экс-работников войсковой части

23 июля 2019
0
Знаменский районный суд Тамбовской области продолжает рассматривать гражданские дела по искам Министерства обороны Российской Федерации о выселении из служебных помещений без предоставления другого жилья экс-работников войсковой части, - сообщает издание «ПРАВО68».

В Тамбовской области отремонтируют ряд плотин

23 июля 2019
0
В Тамбовской области в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» проводятся работы по капитальному ремонту плотин.

Дорогу на улице Колхозная капитально отремонтируют

22 июля 2019
0
В Тамбове на улице Колхозная дорожные службы приступили к укладке нижнего слоя асфальта в рамках национального проекта.

ФК «Тамбов» в очередной раз проиграл

22 июля 2019
0
Во втором туре РПЛ футбольный клуб «Тамбов» сыграл с московским «Локомотивом», игра закончилась не в пользу нашей команды, со счетом 2:1.

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья?

22 июля 2019
0
Профессор Дмитрий Нечаев в своем Telegram канале высказал идею о том, что через 4-5 лет город Тамбов может стать столицей Черноземья, поскольку в регионе очень сильный губернатор Александр Никитин.

Жители Никифоровского района - «Мы живем как в тайге»

21 июля 2019
0
Жители села Александровка Никифоровского района Тамбовской области обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.

«Мерзавцы планомерно уничтожают «Татарский вал»

21 июля 2019
0
Неравнодушные граждане продолжают бить тревогу насчет сохранения объекта культурного наследия федерального значения - Тамбовская сторожевая черта (Тамбовский вал Белгородской оборонительной линии), народное название – «Татарский вал».

Под Тамбовом с размахом прошел военно-патриотический фестиваль «Воин России»

20 июля 2019
0
Сегодня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое прошел масштабный военно-патриотический фестиваль «Воин России».

Ветеран боевых действий в Сирии добивается улучшения жилищных условий

20 июля 2019
0
К главе администрации области обратился ветеран боевых действий, который проходил службу в Сирии по вопросу улучшения жилищных условий.

«Люди в Тамбове выживают»

20 июля 2019
0
Новость о том, что Тамбовская область в числе лидеров по уровню доходов населения, вызвала бурную дискуссию.

В Тамбове сдан долгострой по ул. Интернациональная, 69а корп. 2

20 июля 2019
0
Введен в эксплуатацию дом 69а корпус 2 по улице Интернациональная в Тамбове, который должны были построить еще несколько лет назад.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника жилнадзора будет передано в суд

20 июля 2019
0
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления государственного жилищного надзора Тамбовской области, которого обвиняют в получение взятки через посредника.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, Шанина, юрий жирков

Показать все теги