Тамара Плетнева может стать сенатором Комментариев: 0



Тамара Плетнева депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов от КПРФ, но жители Тамбовской области, откуда она избирается, как и однопартийцы, не особо чествуют «прабабушку» российского парламентаризма. Ни для кого не секрет, что депутат Госдумы любит заигрывать с чиновниками высокого ранга.



Во время совещания по указу Президента РФ о назначении врио губернатора Александра Никитина депутат-коммунист его называла человеком местным и талантливым, когда Олег Бетин ушел в отставку, она прочила его в министры, а кандидатуру Александра Никитина, который по ее мнению знает, как протекают основные процессы в Тамбовской области, Тамара Плетнева одобрила. «Я знала, кто кого готовит от партий и боялась, что будет поставлен чужой человек. Рада, что выбрали нашего», — приводит слова Плетневой портал lifetambov.ru



«Надеюсь, Тамара Плетнева не будет так ратовать за оппонента Сергея Токарева, кандидата от партии «Единая Россия», как она это делает в Тамбовской области», — шутя отмечает политический эксперт. Депутат Липецкого законодательного собрания от КПРФ Сергей Токарев представил в избирательную комиссию Липецкой области документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сергей Токарев также подал сведения о трех кандидатурах на должность сенатора в их числе депутат Государственной Думы РФ Тамара Плетнева.Тамара Плетнева депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов от КПРФ, но жители Тамбовской области, откуда она избирается, как и однопартийцы, не особо чествуют «прабабушку» российского парламентаризма. Ни для кого не секрет, что депутат Госдумы любит заигрывать с чиновниками высокого ранга.Во время совещания по указу Президента РФ о назначении врио губернатора Александра Никитина депутат-коммунист его называла человеком местным и талантливым, когда Олег Бетин ушел в отставку, она прочила его в министры, а кандидатуру Александра Никитина, который по ее мнению знает, как протекают основные процессы в Тамбовской области, Тамара Плетнева одобрила. «Я знала, кто кого готовит от партий и боялась, что будет поставлен чужой человек. Рада, что выбрали нашего», — приводит слова Плетневой портал lifetambov.ru«Надеюсь, Тамара Плетнева не будет так ратовать за оппонента Сергея Токарева, кандидата от партии «Единая Россия», как она это делает в Тамбовской области», — шутя отмечает политический эксперт.



