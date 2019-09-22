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Долгожданное тепло скоро придет в дома жителей Тамбова
Сегодня, 07:08
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По сообщениям администрации города Тамбова отопительный сезон в областном центре может стартовать уже 26 сентября, об этом заявил и.о. руководителя жилищного комитета Константин Шульгин.
Городские власти не будут дожидаться бабьего лета и рекомендуют снабжающим организациям пустить теплоноситель, как, и положено – по истечении пяти дней, когда среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше плюс 8 градусов.
В настоящее время тепло начали подавать в социальные объекты города.
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