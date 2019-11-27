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Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников
Сегодня, 09:25
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И снова сотрудники правоохранительных органов наведались в кабинеты чиновников администрации Тамбовской области. По сообщению источника обыски прошли в Управлении автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области, Управление лесами Тамбовской области. В органах власти от комментариев отказываются.
Относительно недавно обыски прошли в кабинете заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова, а другой заместитель губернатора Глеб Чулков находится под домашним арестом.
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