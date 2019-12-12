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Глава Тамбова посетила четыре объекта культурного наследия
Сегодня, 07:30
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Вчера глава города Тамбова Наталия Макаревич посетила четыре адреса, где располагаются объекты культурного наследия. В частности руководители администрации осмотрели нежилые помещения «Лавка купца» и «Гостиница «Славянская», а также еще два дома.
По словам главы города, задача муниципалитета сохранение и восстановление памятников истории и культуры. В следующий раз рекомендуем первым лицам Тамбова посетить жилые объекты культурного наследия, например, по ул. Базарная, 110, где горожане проживают в опасных для жизни условиях. В частности по данному адресу: жителей одолевает сырость и плесень. Трещины в кладке занимают около 5 см, на чердачном помещении ещё больше – порядка 10-15 см. Строительные конструкции находятся в аварийном состоянии. Потолок на втором этаже сгнил.
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