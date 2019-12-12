Избирательный фонд кандидатов в депутаты увеличен в 10 раз 0 На последнем заседании Тамбовской областной Думы депутаты внесли изменения в законодательство о выборах.

Прокуратура инициировала проверку законности деятельности ритуалок в жилых домах 0 На последнем судебном заседании по иску депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова к прокуратуре о признании незаконным бездействия в части непринятия мер прокурорского реагирования по вопросу деятельности магазинов ритуальных услуг в жилых домах, представитель надзорного органа

В Тамбовском районе произошло ДТП с участием двух легковушек 0 В Тамбовском районе на повороте на поселок Трегуляй произошло ДТП с участием двух легковушек.

Глава Тамбова посетила четыре объекта культурного наследия 0 Вчера глава города Тамбова Наталия Макаревич посетила четыре адреса, где располагаются объекты культурного наследия.

Тамбовские коммунисты определились с кандидатом в губернаторы 0 Сегодня на пленуме Тамбовского обкома КПРФ было принято решение рекомендовать Кадровой комиссии при Президиуме партии в качестве кандидата на должность главы администрации Тамбовской области выдвинуть Андрея Жидкова, который баллотировался на данный пост и в 2015 году.

Новый вид мошенничества от имени Роспотребнадзора 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области предупреждает о новых видах мошеннических действий, совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора.

В 2020 году к детсадам на севере Тамбова построят дорогу 0 В следующем году к детским садам («Машенька» и «Медвежонок») на севере Тамбова построят дорогу.

Апелляция: деятельность автомойки в водоохранной зоне недопустима 0 Тамбовский областной суд отказался удовлетворять жалобу предпринимателя, который пытался оспорить запрет деятельности автомойки в водоохранной зоне реки Студенец по ул. Пролетарская, 194Д в городе Тамбове.

Региональные чиновники проиграли суд Минфину на 145 млн рублей 0 Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску администрации Тамбовской области к Минфину России о признании приказа ведомства недействительным.

В 2020 году в Тамбове благоустроят 36 дворов 0 В 2020 году в Тамбове благоустроят 36 дворов, список территорий был утвержден общественной комиссией. Всего поступило на рассмотрение в администрацию города Тамбова 206 заявок.

Сергей Хомутинки новый депутат гордумы 0 Сегодня городская избирательная комиссия города Тамбова приняла решение о регистрации депутатом Тамбовской городской Думы Сергея Хомутинка, который прошел по партийным спискам партии «Единая Россия».

Чтобы не возвращать долг, житель Жердевки донёс на кредитора в полицию 0 Люди не перестают удивлять нас своей смекалкой и наглостью, чтобы не возвращать долг, житель области донёс на товарища в полицию.

В Мичуринске построят путепровод протяженностью 386 метров 0 В городе Мичуринске построят путепровод протяженностью 386 метров, который пройдёт над железнодорожными путями из центра в северную часть наукаграда.

В двадцатых числах декабря стартуют новогодние спектакли 0 В двадцатых числах декабря в городе Тамбове стартуют новогодние спектакли для детей и взрослых. В период с 22 по 31 декабря на сцене Тамбовского драматического театра будет идти музыкальная сказка «Операция «Новый год!».

ФК «Тамбов» могут признать банкротом 0 Несмотря на заявления руководителей ФК «Тамбов» и региональных властей, что не будет никакой процедуры банкротства футбольного клуба, налоговые органы обратились в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Через парковку гипермаркета «Магнит» оборудовали пешеходные дорожки 0 Через территорию парковки гипермаркета «Магнит» оборудовали пешеходные дорожки, установили ограждения и знаки.

Демарш региональной элиты на фоне смерти вице-губернатора? 0 Сегодня прощаются с заместителем главы администрации Тамбовской области Глебом Чулковым, который трагически погиб несколько дней назад. Траурные мероприятия проходят на самом высоком уровне с участием, бывших руководителей региона и действующих чиновников.

В Тамбове построят школу по типу «Школы-Сколково» 0 В северной части города Тамбова не территории микрорайонов Телецентр и Новый Тамбов планируют построить несколько социальных объектов, в том числе школу по типу «Школы-Сколково».

Ассоциация инвалидов «Аппарель» переедет на новое место 0 Ассоциация инвалидов «Аппарель» планирует переехать на новое место на ул. Чичканова, 125 (дом ветеранов).

В продажу поступили билеты на «Чернозём-2020» 0 В продажу поступили билеты на самое душевное событие года - «Чернозём-2020».