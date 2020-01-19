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На модернизацию «Тамбовской ТЭЦ» направят 3 миллиарда рублей
Сегодня, 16:20
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В перечень программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанции утверждённой Правительством РФ вошла «Тамбовская ТЭЦ». На обновление оборудования теплоэлектроцентрали в городе Тамбове до конца 2025 года будет направлено - 3 миллиарда рублей.
После обновления мощность объекта увеличится с 235 до 255 МВт, тепловая – с 947 до 962 Гкал/ч. ТЭЦ введена в эксплуатацию 24 апреля 1954 года, с пуском первого (из трех) турбоагрегатов 1-ой очереди (мощностью 16 МВт). На сегодняшний день общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 214,5 км, суммарная пропускная способность трубопроводов по тепловой нагрузке 574 Гкал/ч.
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