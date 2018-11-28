Бондарский район получил новые рабочие места Комментариев: 0



В обновленном цехе установлена линия по производству тарной доски. Это позволит переработать в год более 2000 кубических метров древесины, заготовленной в результате рубок ухода. Запуск производственной линии позволит не только увеличить объемы переработки мелкотоварной древесины, но и повысить доходность лесхоза, а также создать дополнительные рабочие места.

Фото: газета "Народная трибуна"

Напомним, что в прошлом году глава региона Александр Никитин поставил задачу организовать производственные цеха во всех лесхозах области. Сегодня на базе тамбовских лесхозов эффективно работают 16 цехов деревообработки. До конца текущего года на территории региона планируется запустить еще один цех - в Цнинском лесхозе.



Благодаря реализации деловой и дровяной древесины лесхозы зарабатывают средства, которые направляют на развитие лесного хозяйства области. На деятельность лесхозов и лесничеств Тамбовщины из бюджета направляется примерно седьмая часть от необходимого ежегодного финансирования. Остальные средства лесхозы должны заработать самостоятельно, в том числе за счет работы деревообрабатывающих цехов. На территории Тамбовской области работает 15 лесхозов и 13 лесничеств. Всего в организациях трудятся более тысячи человек. И все они выполняют главные задачи лесного ведомства - охрану лесов от пожаров, их воспроизводство, защиту от вредителей и болезней. В Бондарском лесхозе открыт современный цех по переработке мелкотоварной древесины. Во всех лесхозах региона сейчас внедряется новое деревообрабатывающее оборудование.В обновленном цехе установлена линия по производству тарной доски. Это позволит переработать в год более 2000 кубических метров древесины, заготовленной в результате рубок ухода. Запуск производственной линии позволит не только увеличить объемы переработки мелкотоварной древесины, но и повысить доходность лесхоза, а также создать дополнительные рабочие места.Напомним, что в прошлом году глава региона Александр Никитин поставил задачу организовать производственные цеха во всех лесхозах области. Сегодня на базе тамбовских лесхозов эффективно работают 16 цехов деревообработки. До конца текущего года на территории региона планируется запустить еще один цех - в Цнинском лесхозе.Благодаря реализации деловой и дровяной древесины лесхозы зарабатывают средства, которые направляют на развитие лесного хозяйства области. На деятельность лесхозов и лесничеств Тамбовщины из бюджета направляется примерно седьмая часть от необходимого ежегодного финансирования. Остальные средства лесхозы должны заработать самостоятельно, в том числе за счет работы деревообрабатывающих цехов. На территории Тамбовской области работает 15 лесхозов и 13 лесничеств. Всего в организациях трудятся более тысячи человек. И все они выполняют главные задачи лесного ведомства - охрану лесов от пожаров, их воспроизводство, защиту от вредителей и болезней.



