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Больше всего бракованных продуктов в Кирсанове
Вчера, 16:44
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В течение 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городах и районах было забраковано 430 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов объемом 4026 кг (2017г. - 514 партий, 4892 кг), представляющих опасность для здоровья населения.
Основными объектами забраковки стали: плодоовощная продукция (122 партии – 527 кг), мясо и мясные продукты (105 партий - 591 кг), молоко и молочные продукты (69 партий – 952 кг), птица, яйца и продукты их переработки (46 партий - 1695 кг), рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (40 партий – 122 кг).
Наибольшее количество партий продовольственного сырья и пищевых продуктов за отчетный период было забраковано в г.Кирсанове и Кирсановском районе.
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