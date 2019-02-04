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Кирсановская соцзащита не помогла детям-сиротам
Сегодня, 10:40
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В Кирсанове две девушки из числа детей-сирот не были обеспечены благоустроенным жильем. Ещё в 2014 году каждой из них по договору социального найма были предоставлены квартиры в Кирсанове. Однако на момент предоставления указанные квартиры имели недоделки, которые впоследствии так и не были устранены.
Все это привело к нарушению прав заявительниц на благоприятные и безопасные условия проживания. Как сообщает кирсановская прокуратура, органами социальной защиты надлежащих мер по улучшению жилищных условий заявительниц принято не было.
И только после внесенных прокуратурой мер реагирования в виде представления и направления искового заявления в суд, заявительницам предоставлено благоустроенное жилье.
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