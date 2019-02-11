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» » » В Кирсанове 95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной

В Кирсанове 95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной

11 февраля 2019
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В Кирсанове 95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной
Глава Кирсанова Сергей Павлов поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Анну Алексеевну Волосатову, сообщает горадминистрация. Глава города выразил слова признательности за достойно прожитую жизнь, за честный труд на благо Отчизны, вручил поздравление Президента России Владимира Путина, цветы и подарок от администрации города. Гостя именинница встретила в хорошем настроении и добром расположении духа.

В октябре 1942 года в городе формировалась военная часть. Тайно от родителей восемнадцатилетняя девушка ушла на фронт. Свой боевой путь Анна начинала на станции Рада Тамбовской области. Стала красноармейцем оружейной передвижной артмастерской № 5 Воронежского, а потом и 1 Украинского фронта под командованием генерала Конева.

«Было трудно, но, несмотря на это, норму отремонтированного оружия выполняли и даже перевыполняли»,- вспоминает Анна Алексеевна. Великую Победу юбилярша встретила в Германии. О её славном боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны II степени и 12 медалей. Трудно поверить, что этой женщине с живым огоньком в глазах сегодня исполнилось 95 лет.
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