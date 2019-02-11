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В Кирсанове 95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной
11 февраля 2019
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В октябре 1942 года в городе формировалась военная часть. Тайно от родителей восемнадцатилетняя девушка ушла на фронт. Свой боевой путь Анна начинала на станции Рада Тамбовской области. Стала красноармейцем оружейной передвижной артмастерской № 5 Воронежского, а потом и 1 Украинского фронта под командованием генерала Конева.
«Было трудно, но, несмотря на это, норму отремонтированного оружия выполняли и даже перевыполняли»,- вспоминает Анна Алексеевна. Великую Победу юбилярша встретила в Германии. О её славном боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны II степени и 12 медалей. Трудно поверить, что этой женщине с живым огоньком в глазах сегодня исполнилось 95 лет.
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