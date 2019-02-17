Самые безопасные дороги Тамбовской области в Кирсанове Комментариев: 0



19 февраля в региональной администрации подвели итоги конкурса на лучшие муниципальный район и городской округ по обеспечению безопасности дорожного движения. Дипломы победителям вручил исполняющий обязанности начальника управления региональной безопасности области Александр Ефименко на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



Областной конкурс на лучшие муниципальный район и городской округ области ежегодно проводится администрацией региона в рамках программы повышения безопасности дорожного движения. Основными показателями конкурса являются снижение числа погибших и ликвидация мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах, а также процент выделенных средств на обеспечение безопасности дорожного движение из бюджета муниципального района или городского округа.



В 2018 году в Тамбовской области выполнен показатель федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы». В сравнении с 2012 годом, который считается базовым, число погибших сократилось на 34,7% или 86 человек. Вместе с тем ситуация на дорогах области остается сложной.



Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тамбовской области Олег Дёмин, в прошлом году зафиксирован рост ДТП по вине нетрезвых водителей. Более 2,5 тысяч водителей лишены права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования. По фактам повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии возбуждено 557 уголовных дел. Кирсанов признан лучшим городским округом Тамбовской области по обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году. Второе место занял Мичуринск, а третье место присуждено Рассказово. В номинации «Лучший муниципальный район области по обеспечению безопасности дорожного движения» победу присудили Пичаевскому району, второе и третье места соответственно заняли Кирсановский и Токаревский районы, сообщает пресс-служба обладминистрации.19 февраля в региональной администрации подвели итоги конкурса на лучшие муниципальный район и городской округ по обеспечению безопасности дорожного движения. Дипломы победителям вручил исполняющий обязанности начальника управления региональной безопасности области Александр Ефименко на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.Областной конкурс на лучшие муниципальный район и городской округ области ежегодно проводится администрацией региона в рамках программы повышения безопасности дорожного движения. Основными показателями конкурса являются снижение числа погибших и ликвидация мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах, а также процент выделенных средств на обеспечение безопасности дорожного движение из бюджета муниципального района или городского округа.В 2018 году в Тамбовской области выполнен показатель федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы». В сравнении с 2012 годом, который считается базовым, число погибших сократилось на 34,7% или 86 человек. Вместе с тем ситуация на дорогах области остается сложной.Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тамбовской области Олег Дёмин, в прошлом году зафиксирован рост ДТП по вине нетрезвых водителей. Более 2,5 тысяч водителей лишены права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования. По фактам повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии возбуждено 557 уголовных дел.



