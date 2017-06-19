О страшной коррупции в Кирсановском районе Комментариев: 0

Уголовное дело, о котором пойдет речь дальше наверняка станет очередным громким успехом работы правоохранительных органов. Ведь им удалось изобличить проворовашегося чиновника из Кирсановского района.



Собранные Кирсановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главе одного из сельсоветов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения).



Как установлено следствием и судом, в ноябре 2016 года глава сельсовета, понимая, что демонтированная после установки новой старая водонапорная башня подлежит списанию с баланса сельского совета и сдаче в специализированное предприятие лома с перечислением полученных денег в бюджет сельсовета, часть демонтированной башни доставил к себе домой для использования в личных хозяйственных целях. Сумма причиненного бюджету сельсовета материального ущерба составила 14 тысяч рублей.



Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 1 год. Уголовное дело, о котором пойдет речь дальше наверняка станет очередным громким успехом работы правоохранительных органов. Ведь им удалось изобличить проворовашегося чиновника из Кирсановского района.Собранные Кирсановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главе одного из сельсоветов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения).Как установлено следствием и судом, в ноябре 2016 года глава сельсовета, понимая, что демонтированная после установки новой старая водонапорная башня подлежит списанию с баланса сельского совета и сдаче в специализированное предприятие лома с перечислением полученных денег в бюджет сельсовета, часть демонтированной башни доставил к себе домой для использования в личных хозяйственных целях. Сумма причиненного бюджету сельсовета материального ущерба составила 14 тысяч рублей.Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 1 год.



